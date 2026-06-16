Polacy dzwonią na 112, odbierają Białorusini. "Dochodzi do zakłóceń"
Polacy mieszkający w regionach graniczących z Białorusią borykają się z problemami z łącznością z numerem alarmowym 112. Jak ustalił Polsat News, chcący połączyć się ze służbami, trafiają na dyspozytorów białoruskich. - To jest element wojny hybrydowej - twierdzi starosta sokólski Piotr Rećko.
Problemy z łącznością z numerem 112 występują na całej długości granicy z Białorusią. Telefony komórkowe łączą się z białoruskimi stacjami bazowymi, przez co połączenia alarmowe przekierowywane są do systemu zarządzanego przez Mińsk.
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Starosta sokólski Piotr Rećko przekazał Polsat News, że dochodzi również do zakłóceń działania sieci komórkowej, które wywoływane są przez stronę białoruską. - My absolutnie nie możemy zadzwonić normalnie na numer 112 stąd i poinformować służby o zagrożeniach. To oznacza, że Białoruś wchodzi tu ze swoim sygnałem, destabilizuje, to jest element wojny hybrydowej - powiedział starosta.
WIDEO: Problemy z numerem 112 w przygranicznych powiatach
Mieszkańcy Podlasia przy granicy z Białorusią nie mogą połączyć się z numerem 112
Według wojewody podlaskiego Jacka Brzozowskiego zgłoszenia pochodzą przede wszystkim od mieszkańców i władz powiatów siemiatyckiego, hajnowskiego i sokólskiego. W regionach tych przeprowadzone zostały kontrole.
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- Pracownicy podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, wydziału zarządzania kryzysowego, przeprowadzili kontrolę już w dwóch regionach: w powiatach siemiatyckim i janowskim. To, co wybrzmiewa, z tego raportu, który otrzymałem, to to, że można dodzwonić się na numer alarmowy 112 - twierdzi Brzozowski.
- Czasami są problemy z dostępem zasięgu i wtedy, żeby się dodzwonić, trzeba poczekać trochę dłużej - dodał wojewoda.
Trwają kontrole, władze zapowiedziały rozmowy z polskimi operatorami
Władze województwa zapowiedziały, że będą rozmawiać z operatorami sieci komórkowych, by zapewnić skuteczniejsze pokrycie przygranicznych powiatów zasięgiem polskich sieci komórkowych. Problemy dotyczą nie tylko połączeń z numerem alarmowym.
Abonenci narażają się na dodatkowe koszty także podczas codziennego korzystania z telefonii komórkowej, bo ich urządzenia łączą się z białoruskimi sieciami. Choć mieszkańcy narzekają na utrudnienia w łączności od wielu lat, to od 2022 roku niedogodność przerodziła się w zagrożenie dla bezpieczeństwa ze względu na hybrydową wojnę prowadzoną przeciwko Polsce przez Białoruś - usłyszał od lokalnych władz reporter Polsat News Adrian Zaborowski.Czytaj więcej