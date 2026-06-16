Dyrektor FBI Kash Patel poinformował we wpisie na platformie X, że służby dowiedziały się o potencjalnym zagrożeniu 10 czerwca. Chodziło o wydarzenie UFC America 250 w Waszyngtonie, w którym uczestniczyć miały osoby spoza regionu stołecznego.

Jak przekazał, dzięki szybkim działaniom FBI, Departamentu Sprawiedliwości i partnerów z organów ścigania przeprowadzono operację obejmującą kilka stanów. W jej wyniku "wiele osób" zostało zatrzymanych, a planowane ataki zostały "całkowicie powstrzymane".

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NBC News zaznacza, że nie potwierdziło samodzielnie wszystkich szczegółów planu. Patel udostępnił jednak artykuł Fox News, według którego grupa miała planować użycie dronów z ładunkami wybuchowymi do ataków na budynki w pobliżu miejsca gali.

Według tych doniesień uderzenia miały wywołać panikę i zmusić tłum do ucieczki. Następnie ludzie mieli zostać skierowani w stronę zespołu snajperskiego. Fox News podał również, że inni podejrzani planowali szturm na bramę Białego Domu.

Jeden z wysokich rangą funkcjonariuszy organów ścigania powiedział NBC News, że sprawa była "dość poważna". Rzecznik FBI, pytany o komentarz, odesłał stację do wpisu Patela. Departament Sprawiedliwości odmówił komentarza, a Biały Dom nie odpowiedział dotąd na pytania dziennikarzy.

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Do sprawy odniósł się również dyrektor Secret Service Sean Curran. W oświadczeniu opublikowanym na X przekazał, że jego agencja przez cały czas trwania śledztwa ściśle współpracowała z FBI.

"Przed weekendem nasi agencji specjalni, personel wsparcia misji oraz zespoły ochrony technicznej pracowali bez przerwy, aby zidentyfikować winnych i pociągnąć ich do odpowiedzialności" - napisał Curran.

Dodał, że szczegółowe stanowisko Secret Service w sprawie planu ataku zostanie przedstawione w aktach sądowych.

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W weekend w okolicach Białego Domu widoczna była wzmożona obecność służb. Funkcjonariusze blokowali drogi, ustawiali ogrodzenia do kontroli tłumu i rozmieścili setki przedstawicieli służb federalnych, stanowych oraz lokalnych.

Według agencji AP zatrzymano pięć osób pochodzących z Ohio, Missouri i Kalifornii. Reuters podaje, że FBI nie ujawniło dotąd pełnego zakresu operacji ani oficjalnej liczby zatrzymanych. Szczegóły mają stać się znane po ujawnieniu zarzutów.

Gala UFC przy Białym Domu od początku budziła ogromne zainteresowanie i kontrowersje. Wydarzenie odbywało się w ramach obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych i w czasie urodzin Donalda Trumpa. Wcześniej sąd odrzucił próbę zablokowania wydarzenia, uznając, że skarżący nie wykazali bezpośredniej szkody.