Polityk opublikował we wtorek nagranie w mediach społecznościowych, w którym skrytykował brak decyzji w tej sprawie.

- Minęły już ponad dwa tygodnie, od kiedy prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Nie rozumiem tego. Jeśli się zapowiedziało, że odbierze się jakiś order, to należy go odebrać - powiedział Mentzen.

Sprór wokół Orderu Orła Białego dla Zełenskiego. Mentzen ponagla prezydenta

Lider Konfederacji ocenił, że brak realizacji takiej zapowiedzi może negatywnie odbić się na wizerunku władz państwowych.

- W przeciwnym wypadku stawia to w bardzo złym świetle zarówno państwo polskie, jak i polskiego prezydenta. Nie stawia się gróźb, których nie ma zamiaru się spełnić - dodał.

Mentzen stwierdził również, że prezydent powinien jak najszybciej zdecydować o odebraniu odznaczenia ukraińskiemu przywódcy.

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Przypomnijmy, że spór wokół Orderu Orła Białego rozpoczął się po decyzji prezydenta Ukrainy z 27 maja. Zełenski nadał wówczas Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Ukrainy imię "Bohaterów UPA".

W dekrecie tłumaczono to chęcią przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz docenieniem służby jednostki w obronie Ukrainy. W Polsce decyzja wywołała jednak ostrą krytykę, ponieważ UPA jest wiązana ze zbrodniami na ludności polskiej na Wołyniu.

Na decyzję Kijowa zareagowali polscy politycy. Krytycznie odnieśli się do niej m.in. premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki. Tusk oceniał, że sprawa narusza polską wrażliwość historyczną i może zostać wykorzystana przez rosyjską propagandę.

Nawrocki odbierze Zełenskiemu odznaczenie? Pałac czeka na reakcję Kijowa

8 czerwca odbyło się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego. Karol Nawrocki miał w nim uczestniczyć, jednak nie ujawniono jednoznacznie, jaką rekomendację przedstawili członkowie kapituły. Kancelaria Prezydenta przekazała później, że decyzja należy do prezydenta i zostanie podjęta "w odpowiednim czasie".

W kolejnych dniach Pałac Prezydencki sygnalizował, że Nawrocki nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, ponieważ czeka na ewentualny ruch ze strony Kijowa. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił, że "dyplomacja lubi ciszę" i że prezydent chce jeszcze poczekać, czy Zełenski zmieni swoją decyzję w sprawie nazwy jednostki.

Order Orła Białego został nadany Zełenskiemu 5 kwietnia 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Kancelaria Prezydenta informowała wtedy, że odznaczenie przyznano "w uznaniu znamienitych zasług" w pogłębianiu relacji polsko-ukraińskich, za współpracę na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz za obronę praw człowieka.

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Głos zabrała również strona ukraińska. Mer Lwowa Andrij Sadowy ostro skomentował propozycję Nawrockiego, pisząc, że "ciekawie będzie zobaczyć", jak polski prezydent miałby odebrać odznaczenie ukraińskim żołnierzom. W rozmowie z Polsat News Sadowy przekonywał też, że w czasie wojny decyzji prezydenta Ukrainy się nie kwestionuje.