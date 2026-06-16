Marta Żbikowska-Cieśla, rzeczniczka Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu, przekazała, że decyzja o zamknięciu oddziału położniczego w ostrzeszowskim szpitalu została podjęta przez zarząd lecznicy po szczegółowej analizie sytuacji kadrowej, demograficznej, organizacyjnej i finansowej spółki. Od 1 lipca oddział przestanie funkcjonować.

- W uzasadnieniu wskazano m.in. na trwały kryzys kadrowy w zakresie personelu lekarskiego, małą liczbę porodów i duże koszty stałe utrzymania pełnej gotowości medycznej i kadrowej przy znikomym obłożeniu łóżek - powiedziała.

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Od kilku lat w szpitalu obserwowany jest spadek liczby porodów: w 2023 roku było ich 362, w 2024 roku - 347, a w 2025 roku - 308.

Porodówka w Ostrzeszowie zostanie zamknięta. Ciężarne będą musiały pokonać wiele kilometrów

Pacjentki - jak wskazała Żbikowska-Cieśla - będą mogły korzystać z usług szpitali w Kępnie i Ostrowie Wielkopolskim, oddalonych od Ostrzeszowa odpowiednio o 19 i 34 kilometry. Ponadto w sąsiedztwie są do dyspozycji szpitale w Kaliszu, Jarocinie, Krotoszynie, Pleszewie oraz Oleśnicy.

Rzeczniczka podkreśliła, że Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia nie rezygnuje całkowicie z opieki nad kobietami. Nadal będzie funkcjonować poradnia ginekologiczno-położnicza, a spółka będzie kontynuować świadczenia ginekologiczne w ramach posiadanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

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Poradnia będzie zapewniać pacjentkom specjalistyczną opiekę, obejmującą m.in. prowadzenie ciąży, diagnostykę, leczenie chorób kobiecych, profilaktykę cytologiczną i HPV, leczenie zaburzeń hormonalnych oraz opiekę w okresie menopauzy.

Kolejne porodówki znikają z map Polski. Wśród powodów malejąca liczba urodzeń

Planowane zamknięcie oddziału położniczego w Ostrzeszowie to jedna z wielu tego typu sytuacji w ostatnim czasie. Wiosną głośno było o sprawie porodówki w Lesku, niegdyś nazwanej "ostatnią porodówką w Bieszczadach". Również w tym przypadku statystyki wskazywały na bardzo niską liczbę porodów w ostatnich latach.

Z powodu drastycznego spadku liczby urodzeń oraz problemów kadrowych w ostatnim czasie zamknięto lub zawieszono też oddziały m.in. w Chodzieży, Gostyniu, Nowym Tomyślu, Grodzisku Wielkopolskim, Złotowie czy Turku. Do zaniepokojonych pacjentek od czasu do czasu docierają również informacje o planach zamknięcia kolejnych oddziałów. Te nie zawsze okazują się zgodne ze stanem faktycznym.

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Portal eSanok.pl opublikował we wtorek nowe informacje na temat porodówki w Brzozowie. W związku z pojawiającymi się w niektórych mediach informacjami dotyczącymi rzekomych planów zamknięcia tamtejszego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, dyrekcja Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie oświadczyła, że porodówka funkcjonuje bez zmian, a jej zamknięcie nie jest planowane.