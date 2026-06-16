Maja Chwalińska w ostatnim czasie awansowała ze 114. na 21. miejsce w światowym rankingu tenisistek. Dokonała tego dzięki historycznemu występowi w wielkoszlemowym French Open, w którym startując od kwalifikacji, dotarła aż do wielkiego finału. Polka była pierwszą w historii kwalifikantką, która zaszła tak daleko w turniejowej drabince.

Wimbledon. Maja Chwalińska z dziką kartą

Życiowy sukces polskiej zawodniczki zwiększył jej szansę na otrzymanie tzw. dzikiej karty. Polka mimo bycia w czołówce światowego zestawienia musiałaby bez niej grać w kwalifikacjach, gdyż zgłoszenia do rywalizacji zamykały się jeszcze przed francuskim turniejem. Po wyczynie Chwalińskiej pojawiła się jednak silna presja na organizatorach Wimbledonu, aby ci przyznali jej "dziką kartę".

O przyznaniu tego przywileju Chwalińskiej poinformowali organizatorzy Wimbledonu, publikując listę szczęśliwców. Będzie to jej drugi w karierze występ w fazie głównej słynnego turnieju. W 2022 roku odpadła w 2. rundzie po porażce z Alison Riske-Amritraj.

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"DZIKA KARTA DLA MAI! Maja Chwalińska (BKT Advantage Bielsko-Biała | 𝗟𝗢𝗧𝗧𝗢 𝗣𝗭𝗧 𝗧𝗲𝗮𝗺) zagra w turnieju głównym Wimbledonu bez konieczności przebijania się przez eliminacje. Na taką informację wszyscy czekaliśmy...!" - napisano na oficjalnym profilu Polskiego Związku Tenisowego.

24-latka przyznała w niedawnej rozmowie z Tomaszem Lorkiem w Polsat Sport, że skala sukcesu wciąż do niej nie dotarła. - Pamiętam, że jak przeszłam te eliminacje, to czułam się, jakbym była w Disneylandzie - powiedziała.

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Wcześniej podczas spotkania z mediami Chwalińska nie ukrywała zaskoczenia reakcją kibiców po powrocie do kraju. - Szczerze mówiąc, będąc w Paryżu nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce. Więc byłam dzisiaj w dużym szoku - powiedziała.

Polka przyznała, że wciąż oswaja się z nową sytuacją. - Jest to dla mnie nowa rzeczywistość. Na pewno bardzo dużo nowych rzeczy wokół. Ale zaadaptuję się, zrobię na pewno wszystko najlepiej jak potrafię i zobaczymy - dodała.