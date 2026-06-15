Zwrot w sprawie lekarza Dawida Kacprzyka. Odchodzi z Koalicji Obywatelskiej

Polska

Dziś przyjąłem rezygnację Dawida Kacprzyka z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej - poinformował Marcin Kierwiński, lider warszawskich struktur formacji. Kacprzyk to lekarz, który prawo do wykonywania zawodu uzyskał półtora roku temu. Z medialnych doniesień wynika, że w 2025 miał zarobić w jednym ze stołecznych szpitali prawie 1,6 miliona złotych.

Lekarz Dawid Kacprzyk odchodzi z Koalicji Obywatelskiej

Szef MSWiA, lider warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński poinformował w serwisie X, że w poniedziałek przyjął rezygnację Dawida Kacprzyka z członkostwa w formacji. 28-letni lekarz jest radnym stołecznej dzielnicy Ursus.

 

Przypadek Dawida Kacprzyka opisał w mediach społecznościowych Patryk Słowik z portalu Zero. W 2025 roku miał on zarobić 1,6 mln złotych za świadczenia medyczne w Warszawskim Szpitalu Południowym. Później ustalono, że Kacprzyk uzyskał prawo do wykonywania zawodu półtora roku temu i nie ma specjalizacji, bez której nie powinien być koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego.

 

Placówka oświadczyła, że stawka Kacprzyka wynikała z jawnego konkursu, do którego zgłosiła się tylko jedna osoba.

 

Więcej informacji wkrótce.

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Marta Stępień / polsatnews.pl
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