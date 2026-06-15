Lekarz Dawid Kacprzyk odchodzi z Koalicji Obywatelskiej

Szef MSWiA, lider warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński poinformował w serwisie X, że w poniedziałek przyjął rezygnację Dawida Kacprzyka z członkostwa w formacji. 28-letni lekarz jest radnym stołecznej dzielnicy Ursus.

Przypadek Dawida Kacprzyka opisał w mediach społecznościowych Patryk Słowik z portalu Zero. W 2025 roku miał on zarobić 1,6 mln złotych za świadczenia medyczne w Warszawskim Szpitalu Południowym. Później ustalono, że Kacprzyk uzyskał prawo do wykonywania zawodu półtora roku temu i nie ma specjalizacji, bez której nie powinien być koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego.

Placówka oświadczyła, że stawka Kacprzyka wynikała z jawnego konkursu, do którego zgłosiła się tylko jedna osoba.

Więcej informacji wkrótce.