Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Historyczny klasztor w ogniu
Co najmniej dziewięć osób zginęło a około 30 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosji na dwa największe miasta Ukrainy, Kijów i Charków. W ukraińskiej stolicy w ogniu stanął historyczny klasztor Ławra Peczerska. "Władimir Putin atakiem na Ławrę wpisał się na listę największych barbarzyńców w historii" - skomentował szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha.
Ukraińskie władze poinformowały w poniedziałek rano, że w wyniku nocnego ataku rosyjskich rakiet i dronów na Kijów i Charków zginęło co najmniej dziewięć osób, a około 30 zostało rannych. W Kijowie śmierć poniosły cztery osoby, a rannych jest 24 - podała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy (DSNS).
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Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko powiadomił, że w Charkowie na północnym wschodzie kraju, podczas gaszenia pożaru, zginęło pięciu ratowników DSNS. "Kolejnych co najmniej pięciu zostało rannych" - napisał minister w komunikatorze Telegram. W obu miastach po atakach wybuchły pożary. Trwają akcje gaśnicze i ratunkowe.
Ławra Peczerska w ogniu. "Brutalny atak na nasze dziedzictwo"
W rosyjskim ataku ucierpiał prawosławny klasztor Ławra Peczerska w Kijowie. "Symbol ukraińskiej historii religijnej i kulturalnej, uznany przez UNESCO za zabytek światowej spuścizny, stanął w płomieniach i został poważnie uszkodzony" - poinformował na Telegramie szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko.
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"Brutalny atak na naszych ludzi i nasze dziedzictwo. Oto prawdziwe oblicze rosyjskich prawosławnych wartości" - napisała na platformie X premier Ukrainy Julia Swyrydenko. Do swego wpisu dołączyła nagranie wideo ukazujące budynki klasztoru w płomieniach.
Metropolita Kijowa Epifaniusz, głowa ukraińskiego Kościoła prawosławnego, wezwał do modlitw w intencji ocalenia Ławry Peczerskiej, potępiając równocześnie "zbrodnię przeciwko ludzkości, historii i chrześcijaństwu".
"Putin powinien być przeklęty na wieki"
Sprawę skomentował również szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha. "Atakując Ławrę Kijowsko-Peczerską, jedno z największych sanktuariów chrześcijaństwa, Władimir Putin na zawsze wpisał swoje nazwisko na listę największych barbarzyńców w historii. Powinien być przeklęty na wieki. I przegra tę wojnę" - napisał w serwisie X.
Według dyrekcji klasztoru ikony i inne cenne przedmioty udało się uratować. Doniesienia mówią, że na terenie kompleksu spłonęło ok. 800 metrów kwadratowych dachu Soboru Uspienskiego.
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W wyniku ataku ucierpiał także położony w sąsiedztwie Ławry Arsenał Sztuki, dawne zbrojownie, gdzie znajduje się obecnie ogromne centrum kulturalne. Zaledwie dwa tygodnie temu przeprowadzono tam jedne z największych w Ukrainie targów książki i imprezę literacką, na której wystąpiła m.in. polska noblistka Olga Tokarczuk.
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