Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Historyczny klasztor w ogniu

Ukraińskie władze poinformowały w poniedziałek rano, że w wyniku nocnego ataku rosyjskich rakiet i dronów na Kijów i Charków zginęło co najmniej dziewięć osób, a około 30 zostało rannych. W Kijowie śmierć poniosły cztery osoby, a rannych jest 24 - podała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy (DSNS).

ZOBACZ: Nocne komunikaty wojska po atakach Rosji na Ukrainę. Poderwano myśliwce

Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko powiadomił, że w Charkowie na północnym wschodzie kraju, podczas gaszenia pożaru, zginęło pięciu ratowników DSNS. "Kolejnych co najmniej pięciu zostało rannych" - napisał minister w komunikatorze Telegram. W obu miastach po atakach wybuchły pożary. Trwają akcje gaśnicze i ratunkowe.

Ławra Peczerska w ogniu. "Brutalny atak na nasze dziedzictwo"

W rosyjskim ataku ucierpiał prawosławny klasztor Ławra Peczerska w Kijowie. "Symbol ukraińskiej historii religijnej i kulturalnej, uznany przez UNESCO za zabytek światowej spuścizny, stanął w płomieniach i został poważnie uszkodzony" - poinformował na Telegramie szef administracji wojskowej Kijowa Tymur Tkaczenko.

ZOBACZ: "Musimy się przygotować na rosyjski atak". Szef niemieckiej armii ostrzega

"Brutalny atak na naszych ludzi i nasze dziedzictwo. Oto prawdziwe oblicze rosyjskich prawosławnych wartości" - napisała na platformie X premier Ukrainy Julia Swyrydenko. Do swego wpisu dołączyła nagranie wideo ukazujące budynki klasztoru w płomieniach.

Right now, as Russians continue to strike #Kyiv with over a dozen of ballistic missiles, the Dormition Cathedral of Kyiv‑Pechersk Lavra — a UNESCO World Heritage site and priceless cultural landmark — has been struck and is burning.

A brutal assault on our people and our… pic.twitter.com/JfG2IjUWOD — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) June 14, 2026

Metropolita Kijowa Epifaniusz, głowa ukraińskiego Kościoła prawosławnego, wezwał do modlitw w intencji ocalenia Ławry Peczerskiej, potępiając równocześnie "zbrodnię przeciwko ludzkości, historii i chrześcijaństwu".

"Putin powinien być przeklęty na wieki"

Sprawę skomentował również szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha. "Atakując Ławrę Kijowsko-Peczerską, jedno z największych sanktuariów chrześcijaństwa, Władimir Putin na zawsze wpisał swoje nazwisko na listę największych barbarzyńców w historii. Powinien być przeklęty na wieki. I przegra tę wojnę" - napisał w serwisie X.

By striking the Kyiv Pechersk Lavra, one of the greatest holy sites of Christianity, Putin has forever put his name on the list of history’s worst barbarians.



He should be damned for centuries. And he will lose this war.



From the Horde in the 13th century to the Nazis and… pic.twitter.com/yatMafK68E — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 15, 2026

Według dyrekcji klasztoru ikony i inne cenne przedmioty udało się uratować. Doniesienia mówią, że na terenie kompleksu spłonęło ok. 800 metrów kwadratowych dachu Soboru Uspienskiego.

ZOBACZ: Ujawniono tajny plan Kremla. Specjalna operacja na Białorusi

W wyniku ataku ucierpiał także położony w sąsiedztwie Ławry Arsenał Sztuki, dawne zbrojownie, gdzie znajduje się obecnie ogromne centrum kulturalne. Zaledwie dwa tygodnie temu przeprowadzono tam jedne z największych w Ukrainie targów książki i imprezę literacką, na której wystąpiła m.in. polska noblistka Olga Tokarczuk.

Ministerstwo Kultury Ukrainy podało, że w rosyjskich ostrzałach uszkodzone zostało Studio Filmowe im. Dowżenki. Zniszczona została największa i najstarsza w Ukrainie kolekcja kostiumów filmowych - poinformowała ministra kultury Tetiana Bereżna.