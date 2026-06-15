Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ponownie skorzysta z lotniska w Mołdawii - podaje Europejska Prawda, powołując się na dane serwisu lotniczego AirNav Radar. Zełenski leci na szczyt G7.

Według danych o zaplanowanych lotach samolot z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i całą ukraińską delegacją w poniedziałek wieczorem wystartuje z Kiszyniowa do Genewy w Szwajcarii.

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Genewa jest najbliższym dużym lotniskiem od francuskiego miasta Évian nad Jeziorem Genewskim, gdzie odbędzie się szczyt "wielkiej siódemki".

Kiszyniów zamiast Jasionki. Zełenski znów omija Polskę

To już drugi raz w ostatnim czasie, kiedy prezydent Ukrainy odlatuje z lotniska w Kiszyniowie. Od trzech lat bazą lotniczą, z której korzystał Zełenski, był niezmiennie Rzeszów-Jasionka. Ukraińska maszyna międzylądowania miała także w Krakowie, gdzie baza techniczna jest lepsza.

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Tak również było i w tym przypadku - to z Krakowa wyleciał samolot i w poniedziałek wylądował w Kiszyniowie, by potem udać się do Genewy.

Zmiany w kwestii lotniska. W tle sprawa ukraińskiej jednostki i UPA

W mediach pojawiały się spekulacje na temat zmiany lotniska wylotu samolotu Zełenskiego, gdy po raz pierwszy leciał on do Wielkiej Brytanii z Kiszyniowa, a nie z polskiego portu.

Europejska Prawda pisze, że przypuszczano, iż zmiana lotniska ma podłoże polityczne biorąc pod uwagę zaostrzenie sporu z Warszawą na tle nadania jednej z ukraińskich jednostek imienia "bohaterów UPA". Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zaprzeczyło wówczas politycznemu kontekstowi tej decyzji.