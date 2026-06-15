Mecz Holandia - Japonia w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 zakończył się w niedzielę remisem 2:2. Podczas bramek na korzyść ich drużyny japońscy kibice wymachiwali niebieskimi workami, odpowiadającymi kolorem strojom piłkarzy.

Po spotkaniu worki posłużyły do uprzątnięcia części stadionu. Kibice Japonii zebrali pozostawione na trybunach butelki, kubki i opakowania po jedzeniu.

Mistrzostwa świata 2026. Kibice Japonii posprzątali trybuny. To wyraz szacunku

FIFA opublikowała nagranie, na którym widać sprzątających kibiców. Jedna z uczestniczek wydarzenia wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się zostać po meczu.

- To jest kultura, ale także okazanie wszystkim szacunku. Okazujemy szacunek piłkarzom, kibicom, jak i samemu stadionowi. Mamy zaszczyt być tutaj, więc nie chcemy narobić bałaganu, a potem wyjść. To właśnie jest powód, dla którego to robimy - powiedziała.

The reason Japan fans clean the stadium after each game. Respect. 🤝🇯🇵 pic.twitter.com/o9qJUOLefY — FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026

Nagrania i zdjęcia z wyrazami uznania wobec japońskich kibiców opublikowano także na oficjalnym profilu tegorocznego mundialu w mediach społecznościowych. "Po zakończeniu meczu japońscy kibice zostali na stadionie, aby zbierać papier i śmieci. Szacunek!" - napisano.

After the game ended, Japanese fans stayed in the stadium to collect paper and waste.



Respect, Japan. 🇯🇵 pic.twitter.com/aB0WL2ZbAt — World Cup 2026 (@ofootball__) June 14, 2026

Tradycja kibiców Japonii na mundialu

Sceny japońskich kibiców, zbierających śmieci i zamiatających trybuny, po raz pierwszy zwróciły uwagę publiczności podczas debiutanckiego występu Japonii na mundialu we Francji w 1998 roku - wyjaśnia agencja informacyjna Associated Press. Od tamtej pory utrzymuje się ich tradycja sprzątania po meczu.

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"Teraz nie zostawili po sobie żadnych śmierci na AT&T Stadium, gdzie pracownicy zazwyczaj mają znacznie więcej pracy przy sprzątaniu po meczach" - zauważa AP.