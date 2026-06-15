Biegli psychiatrzy uznali, że 18-letni Bartosz G., podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem w 2025 r. w Mławie 16-letniej Mai K., mógł rozpoznać znaczenie czynu i pokierować swoim postępowaniem w chwili popełnienia przestępstwa - poinformowała w poniedziałek płocka prokuratura.

Zespół, składający się z pięciu biegłych ocenił, iż nie ma podstaw do kwestionowania poczytalności Bartosza G. a tempore criminis, czyli w chwili popełnienia czynu - przekazała płocka Prokuratura Okręgowa, powołując się na opinię z obserwacji psychiatrycznej, która wpłynęła tam w poniedziałek.

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Jak zaznaczono w komunikacie, w ocenie biegłych aktualny stan zdrowia psychicznego młodego mężczyzny pozwala na jego udział w toczącym się postępowaniu, co oznacza, że może on prowadzić obronę w sposób samodzielny i rozsądny.

"Prokurator zawnioskował o przedłużenie tymczasowego aresztowania o kolejne trzy miesiące. Sprawa jest w toku" - czytamy w poniedziałkowym komunikacie.

Zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Bartosz G. był poczytalny

Postanowienie o badaniu stanu zdrowia psychicznego Bartosza G., połączonego z obserwacją w specjalistycznej placówce przez okres nieprzekraczający czterech tygodni, wydał pod koniec lutego tego roku płocki Sąd Okręgowy. Wnioskowała o to płocka Prokuratura Okręgowa, prowadząca śledztwo, dotyczące zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai K., do którego doszło w kwietniu 2025 roku w Mławie.

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W styczniu 2026 roku 18-latek został poddany jednodniowemu badaniu psychiatrycznemu pod okiem zespołu lekarzy specjalistów, które dotyczyło jego poczytalności w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu. Po otrzymaniu opinii ekspertów prokuratura informowała, że zawarte w wynikach badania wnioski obligują ją, aby wystąpić do sądu o skierowanie podejrzanego na obserwację psychiatryczną.

W połowie kwietnia tego roku poinformowano, że obserwacja psychiatryczna Bartosza G. zakończyła się, a pisemna opinia biegłych z jej przebiegu i wyników spodziewana jest w ciągu kilku tygodni.

Śmierć Mai z Mławy. Podejrzany Bartosz G. uciekł do Grecji

Do zabójstwa Mai doszło wiosną 2025 roku. Dziewczyna pochodziła z Mławy, jednak od pewnego czasu na stałe mieszkała w Olsztynie. Często przyjeżdżała do rodzinnego miasta, aby zobaczyć się ze znajomymi. Jednym z nich był Bartosz G. Do kolejnego spotkania między nimi miało dojść 23 kwietnia 2025 roku. Wówczas - krótko przed godziną 20 - nastolatka wyszła z domu. Miała wrócić po 30 minutach, lecz zniknęła bez śladu.

Jej ciało - nagie i okaleczone - zostało odnalezione 1 maja, po ponad tygodniu poszukiwań. Jak wykazała sekcja zwłok, przyczyną śmierci 16-latki były "rozległe obrażenia głowy od wielokrotnych uderzeń".

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W tym samym czasie, gdy odnaleziono ciało 16-latki, Bartosz G. wyjechał na szkolną wymianę do Grecji. Na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) został on zatrzymany przez tamtejszą policję. Rozpoczęła się procedura ekstradycyjna.

Ostatecznie Sąd Najwyższy w Grecji podjął kluczową decyzję w sprawie, decydując o tym, że młody mężczyzna zostanie wydany polskim służbom. Bartosz G. został przetransportowany do kraju w grudniu 2025 roku, a następnie usłyszał on zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.