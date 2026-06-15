Parlament Węgier w poniedziałek zatwierdził poprawki do konstytucji, które wprowadzają ograniczenie czasu sprawowania urzędu premiera do ośmiu lat, czyli maksymalnie dwóch kadencji - poinformowała agencja AFP.

Za zmianami opowiedziało się 135 posłów, przeciw było 50, a sześciu wstrzymało się od głosu. Wprowadzenie nowych przepisów wymagało większości dwóch trzecich głosów, a zaczną one obowiązywać dzień po ich ogłoszeniu. Rządząca TISZA dysponuje obecnie 141 mandatami w 199-osobowym parlamencie.

Wprowadzenie tego ograniczenia było jedną z głównych obietnic wyborczych obecnego premiera Węgier Petera Magyara. Celem zmian jest zapobieżenie sytuacjom, w których jedna osoba sprawuje władzę przez bardzo długi czas. Tak jak w przypadku Viktora Orbana, który pierwszy raz był premierem w latach 1998-2002, a następnie rządził nieprzerwanie od 2010 roku aż do maja tego roku.

Politycy opozycji wskazywali, że tego typu ograniczenie może uniemożliwić realizowanie woli wyborców, którzy uczestnicząc w głosowaniu wybierają szefa rządu.

Węgrzy zmieniają konstytucję. To realizacja jednej z obietnic wyborczych

Na Węgrzech ograniczenie liczby kadencji dotyczyło już wcześniej prezydenta kraju, pełniącego głównie funkcje reprezentacyjne - może być wybrany tyko dwukrotnie na pięcioletnie kadencje.



Decyzja, która zapadła w poniedziałek w parlamencie, to już 16. zmiana ustawy zasadniczej od momentu jej przyjęcia w 2011 roku. Wprowadzone poprawki, poza wprowadzeniem limitu czasu sprawowania urzędu przez premiera, objęły także usunięcie zapisu o istnieniu niezależnego organu, który "zabezpieczy tożsamość konstytucyjną" kraju.

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To przygotowanie gruntu pod zaplanowane na koniec czerwca głosowanie nad rozwiązaniem kontrowersyjnego Biura Ochrony Suwerenności.



Organizacja ta, powołana przez poprzedni rząd w 2024 roku, otrzymała szerokie uprawnienia śledcze, rzekomo w celu ograniczenia "zagranicznych wpływów". Głównym przedmiotem jej działalności byli jednak w praktyce krytycy Orbana. Agencja nie opublikowała żadnych oficjalnych raportów od czasu zwycięstwa Magyara w wyborach.