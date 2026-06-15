Do incydentu uszkodzenia kabli między Helsinkami a Tallinnem doszło 31 grudnia 2025 roku. Podejrzewa się, że odpowiedzialny za to zdarzenie jest statek towarowy Fitburg, który odbywał wówczas rejs z Petersburga do izraelskiej Hajfy.

Fiński nadawca Yle poinformował, że w chwili zdarzenia załoga jednostki składała się z 14 osób pochodzących z Rosji, Gruzji, Kazachstanu oraz Azerbejdżanu. O doprowadzenie do uszkodzenia kabli policja miała podejrzewać cztery osoby.

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"Jednak według ustaleń Yle zarzuty postawiono tylko dwóm marynarzom" - podaje źródło, donosząc, że chodzi o obywateli Rosji oraz Azerbejdżanu. Pierwszy z nich to kapitan statku. Drugi - bosman - przez jakiś czas miał przebywać w areszcie, jednak został już z niego zwolniony.

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Zdaniem Yle Rosjanin oraz Azerbejdżanin zostali oskarżeni o "poważne uszkodzenie mienia" oraz spowodowanie "poważnych zakłóceń w telekomunikacji". Za samą szkodę mienia grozi od dwóch do 10 lat pozbawienia wolności.

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że kotwica Fitburg jednostki mogła ciągnąć po dnie nawet przez kilkadziesiąt kilometrów, co doprowadziło do uszkodzenia dwóch kabli przesyłowych w Zatoce Fińskiej, między Helsinkami a Tallinnem.

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Do uszkodzenia kabli doszło w strefie ekonomicznej Estonii, ale część uszkodzeń objęła również fińskie wody terytorialne. Fińskie służby, w tym straż graniczna oraz wojsko, sprowadziły Fitburg w stronę wybrzeża Finlandii. Przez kilkanaście dni na potrzeby dochodzenia jednostka kotwiczyła niedaleko Helsinek. Jednostka pływała pod banderą karaibskiego państwa St. Vincent i Grenadyny.