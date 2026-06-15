Jak opisywała w rozmowie z polsatnews.pl podkom. Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę w jednym z mieszkań na ul. Podrzecznej na Bałutach. Do funkcjonariuszy dotarło zgłoszenie o trzyletnim chłopcu, który stał na parapecie i wyrzucał przez okno różne przedmioty.

ZOBACZ: Ludzkie płody na posesji w Lutoryżu. Policja podała nowe informacje

Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol. Jeden z funkcjonariuszy został na dole, natomiast drugi wbiegł do budynku i próbował namierzyć trzylatka. Szybko udało się ustalić, w którym z lokali położonych na trzecim piętrze bloku mieszkalnego znajdowało się dziecko.

Chwile grozy na Bałutach. Trzylatek w samej pieluszce stał na parapecie

Podkom. Sowińska opisała, że maluch został bezpiecznie sprowadzony z parapetu, a następnie trafił pod tymczasową opiekę służb. Po jakimś czasie na miejscu pojawił się ojciec chłopca, który wcześniej wyszedł na spacer z psem oraz drugim dzieckiem. Kiedy wychodził z mieszkania, trzylatek miał spać.

ZOBACZ: Tragedia w Tczewie. Znaleziono ciało 42-latki, policja zatrzymała jej 19-letniego syna

O sprawie został poinformowany sąd rodzinny. Za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo może mu grozić do pięciu lat pozbawienia wolności.