Sąd w Oslo uznał syna księżnej za winnego dwóch gwałtów, znęcania się nad byłą partnerką Norą Haukland, przemocy wobec jednej z innych skarżących kobiet, gróźb, uporczywego lub bezwzględnego zachowania oraz naruszeń prawa o ruchu drogowym.

Został oczyszczony z czterech punktów aktu oskarżenia, w tym dwóch zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych.

Poza karą pozbawienia wolności sąd orzekł wobec mężczyzny dwuletni zakaz kontaktu z jedną ze skarżących kobiet oraz zasądził odszkodowania od Hoeiby'ego na rzecz czterech kobiet. Nora Haukland ma otrzymać 100 tys. koron (ok. 38,3 tys. zł), a trzem innym kobietom sąd przyznał 230 tys., 200 tys. i 110 tys. koron, czyli odpowiednio ok. 88 tys., 76 tys. i 42 tys. zł.

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Sąd ogłosił wyrok pod nieobecność oskarżonego. Nie pojawił się on na sali rozpraw z powodu choroby i wysłuchał orzeczenia zdalnie.

Wyrok zapadł po procesie, który rozpoczął się 3 lutego i trwał do 19 marca. Prokuratura domagała się dla Hoeiby'ego siedmiu lat i siedmiu miesięcy więzienia. Obrona wnosiła o uniewinnienie od najpoważniejszych zarzutów, w tym czterech zarzutów gwałtu. Za czyny, do których Hoeiby przyznał się w całości lub częściowo, proponowała karę półtora roku pozbawienia wolności.

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Ogłaszając wyrok, sędzia podkreślił, że w sprawach karnych obowiązuje zasada, by każdą rozsądną wątpliwość interpretować na korzyść oskarżonego. Jeśli istnieje realistyczna możliwość, że oskarżony jest niewinny, sąd ma obowiązek go uniewinnić - dodał.

Sprawa obejmowała wydarzenia z lat 2018-2026. Akt oskarżenia liczył łącznie 40 punktów i dotyczył m.in. przestępstw seksualnych, przemocy, gróźb, naruszania zakazów kontaktu, zniszczenia mienia, przestępstw narkotykowych oraz naruszeń prawa o ruchu drogowym.

Skandal w Norwegii. Syn księżnej bez tytułu

Był to jeden z największych i najbardziej medialnych procesów karnych ostatnich lat w Norwegii. W sądzie zgromadzono ponad 10 tys. stron dokumentów oraz setki stron korespondencji elektronicznej. Zeznawało ponad 70 świadków, wśród nich osoby znane z norweskich mediów i przedstawiciele świata kultury, m.in. redaktor magazynu "Subjekt" Danby Choi, aktorka Mia Gundersen i influencerka Sophie Elise.

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Hoeiby jest synem księżnej koronnej Mette-Marit z jej związku sprzed małżeństwa z następcą tronu, księciem Haakonem. Dorastał w otoczeniu rodziny królewskiej, ale nie otrzymał tytułu, nie był częścią dworu i nie wykonywał obowiązków reprezentacyjnych w imieniu monarchii.

jk / polsatnews.pl / PAP