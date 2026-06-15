Strzelanina w Białej Podlaskiej. Zginął przechodzień, trwa obława

Polska

Strzały w Białej Podlaskiej. Około 10:00 w poniedziałek zastrzelony został przechodzień na parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Zmarł on na miejscu, trwa obława za sprawcą. Na miejscu obecni są policjanci, a miejsce zdarzenia odgrodzono taśmami. "Wystawione zostały posterunki blokadowe, trwają kontrole pojazdów i penetracja terenu" - podała lubelska policja.

Policyjny radiowóz z włączonymi sygnałami świetlnymi, obok radiowozu stoi policjant w kominiarce i kamizelce kuloodpornej, w tle zaparkowane samochody.
Polsat News
Policyjna obława w Białej Podlaskiej po strzelaninie na ulicy Królowej Jadwigi

"Trwa policyjna obława za sprawcą, który dziś przed godziną 10:00 na parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej oddał strzały z broni palnej w kierunku innego mężczyzny" - czytamy w komunikacie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

 

Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia oraz szczegóły o sprawcy i ofierze. - Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Ranny mężczyzna zginął. Na tę chwilę nie znamy tożsamości ofiary ani sprawcy - przekazał rzecznik podinsp. Andrzej Fijołek.

 

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"Komendant KMP w Białej Podlaskiej Policja Bialska ogłosił alarm dla podległych policjantów. Wystawione zostały posterunki blokadowe, trwają kontrole pojazdów i penetracja terenu" - podkreślają funkcjonariusze. Mundurowych z Białej Podlaskiej wspiera Komenda Wojewódzka Policji.

Strzelanina w Białej Podlaskiej. Apel policji

Policja apeluje do świadków zdarzenia. Sprawca może posiadać przy sobie broń. Mógł też opuścić miasto, dlatego funkcjonariusze proszą o każdą pomocną informację.

 

"Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają istotne informacje w tej sprawie prosimy o kontakt z numerem alarmowym numeru 112 lub z dyżurnym KMP w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814-12-10. Informacje można przekazywać anonimowo" - podkreślają funkcjonariusze.

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wka/jk / polsatnews.pl / PAP
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