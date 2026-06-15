Strzelanina w Białej Podlaskiej. Ustalono tożsamość zastrzelonego mężczyzny

Polska

Ustalono tożsamość mężczyzny, który zmarł po strzałach oddanych z broni palnej w Białej Podlaskiej. Ofiara to 44-letni obywatel Rosji. Służby proszą osoby, które były świadkami tego zdarzenia o kontakt. Wciąż trwają poszukiwania sprawcy.

Mężczyzna w kamizelce odblaskowej przy otwartym bagażniku samochodu przed budynkiem mieszkalnym z numerem "3" i napisem "KRÓLOWEJ JADWIGI".
PAP/Wojtek Jargiło
Policja prowadzi czynności w sprawie śmierci obywatela Rosji na ul Królowej Jadwigi

Policja ustaliła tożsamość mężczyzny, który zmarł po strzałach oddanych z broni palnej na ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Ofiara to 44-letni obywatel Rosji. 

 

W komunikacie w mediach społecznościowych przekazano, że policjanci z Białej Podlaskiej wspierani przez policjantów z KWP w Lublinie wykonują czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy.

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Przekazano, że na terenie powiatu bialskiego nie doszło do innych zdarzeń z wykorzystaniem broni. Służby poprosiły o korzystanie tylko ze sprawdzonych źródeł informacji i niepowielanie nieprawdziwych wiadomości.

 

"Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają istotne informacje w tej sprawie są proszone o kontakt z numerem alarmowym numeru 112 lub z dyżurnym KMP w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814-12-10. Informacje można przekazywać anonimowo" - przekazano w komunikacie.

 

Wkrótce więcej informacji.

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