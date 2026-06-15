Policja ustaliła tożsamość mężczyzny, który zmarł po strzałach oddanych z broni palnej na ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Ofiara to 44-letni obywatel Rosji.

W komunikacie w mediach społecznościowych przekazano, że policjanci z Białej Podlaskiej wspierani przez policjantów z KWP w Lublinie wykonują czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy.

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Przekazano, że na terenie powiatu bialskiego nie doszło do innych zdarzeń z wykorzystaniem broni. Służby poprosiły o korzystanie tylko ze sprawdzonych źródeł informacji i niepowielanie nieprawdziwych wiadomości.

"Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają istotne informacje w tej sprawie są proszone o kontakt z numerem alarmowym numeru 112 lub z dyżurnym KMP w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814-12-10. Informacje można przekazywać anonimowo" - przekazano w komunikacie.

Wkrótce więcej informacji.