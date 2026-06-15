Strzelał do turystów, zaatakował policjantów. Sceny grozy na popularnym szlaku

Polska

Sceny grozy w pobliżu popularnego szlaku turystycznego na Śląsku. Agresywny 21-latek strzelał z wiatrówki do ludzi, a następnie rzucił się z niebezpiecznym narzędziem na próbujących zatrzymać go policjantów. W wyniku ataku trzech funkcjonariuszy zostało rannych, a dwóch z nich trafiło do szpitala. Turystom nic się nie stało.

Niebieskie światła policyjne z napisem POLICJA
Polsat News
Agresywny 21-latek zaatakował policjantów w Brennej

Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu w pobliżu parkingu i wejścia na szlak turystyczny w Brennej (woj. śląskie). Turyści wracający z wędrówki zostali ostrzelani z wiatrówki z terenu pobliskiej posesji - informuje portal cieszyn.news.

 

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Na miejsce wezwano policjantów. Interwencja zadziałała na agresora jak płachta na byka. Mężczyzna rzucił się na funkcjonariuszy z niebezpiecznym narzędziem. Lokalne media podają, że był to młotek lub łom.

Brenna. 21-latek zaatakował policjantów. Trzej funkcjonariusze ranni

Ostatecznie mundurowym udało się obezwładnić i zatrzymać agresora. Jak się okazało był to 21-letni mieszkaniec miejscowości, który miał być niezadowolony z powodu samochodów zaparkowanych przez turystów w rejonie szlaku.

 

Jego zdaniem auta stały w niedozwolonych miejscach. W wyniku interwencji trzech policjantów zostało rannych, a dwóch z nich "wymagało pilnej hospitalizacji" - podają lokalne media.

 

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Z darzeniu nie ucierpiała żadna osoba postronna, skończyło się tylko na uszkodzonych samochodach.

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