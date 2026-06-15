Szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP Marcin Przydacz poinformował, że dojdzie do spotkania prezydenta z szefem MON.

- Po powrocie z USA prezydent Karol Nawrocki zaprosi wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza na spotkanie, by podzielić się z nim informacjami, które uzyskał, m.in. na temat amerykańskiej obecności w Polsce - przekazał Przydacz.

Spotkanie prezydenta z szefem MON. Tematem rozmów amerykańscy żołnierze w Polsce

Jak zaznaczył szef Biura Polityki Międzynarodowej, publiczne zapewnienie Donalda Trumpa o dodatkowych 5 tys. żołnierzy amerykańskich w Polsce została podtrzymana. - Trzeba wypełnić tę deklarację konkretnymi decyzjami na poziomie Pentagonu i MON - dodał.

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- Współpraca ze stroną rządową, zwłaszcza z ministerstwem obrony narodowej, jest tutaj nieodzowna. Drzwi dalszej współpracy polsko-amerykańskiej, także i w kontekście stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, są otwarte - zaznaczył Przydacz.

- To, co wybrzmiewa z tych rozmów amerykańskich, to to, że finalną decyzję w tej sprawie podejmie prezydent Donald Trump. Dlatego warto inwestować w dobre personalne relacje - stwierdził polityk. Wyraził także nadzieje, że ostatecznie takie decyzje zapadną.

Przydacz przekazał, że w USA Nawrocki rozmawiał między innymi z sekretarzem energii Chrisem Wrightem, wiceprezydentem USA J.D. Vancem. Dodał, że na uroczystości urodzin Trumpa był obecny sekretarz stanu Marco Rubio, sekretarz wojny Pete Hegseth.

Karol Nawrocki w USA. Skrytykował działania polskiego rządu

Podczas wizyty w USA, gdzie Karol Nawrocki brał udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa, polski prezydent ostro skrytykował sposób prowadzenia polityki wobec Stanów Zjednoczonych przez część rządu i MSZ.

- Jak państwo wiecie, jest często problem z antyamerykańską narracją wielu ważnych polityków w Polsce i polskiego rządu. Jest problem z egzekwowaniem tego, co na najwyższym szczeblu politycznym ustalę z Donaldem Trumpem - powiedział Karol Nawrocki.



Prezydent RP przekonywał również, że relacje sojusznicze z USA wymagają innego podejścia. - Zniszczyli relacje, które mi udało się naprawić, dzięki mądrości narodu polskiego, który wybrał prezydenta widzącego mocny kurs transatlantycki - dodał Nawrocki.



Prezydent podkreślał też, że w jego ocenie współpraca z Donaldem Trumpem nie wymaga dodatkowego przekonywania amerykańskiego przywódcy do obecności wojsk USA w Polsce.

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Do słów prezydenta odniósł się wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który wskazał na konkretne efekty współpracy polsko-amerykańskiej.

"Relacje polskiego rządu z prezydentem Trumpem i administracją USA są tak złe, że właśnie otrzymaliśmy 4 mld dolarów gwarancji w amerykańskim programie Foreign Military Financing - Amerykański program SAFE" - poinformował w ironicznym wpisie na portalu X Władysław Kosiniak-Kamysz.



Szef MON podkreślił tym samym, że mimo politycznych napięć relacje gospodarczo-wojskowe między Polską a USA pozostają na wysokim poziomie.