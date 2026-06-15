"Podjąłem decyzję o natychmiastowym odsunięciu sędziego Łukasza Piebiaka od czynności służbowych z powodu nadzwyczajnego ciężaru zarzutów, o których popełnienie jest on podejrzewany" - poinformował Waldemar Żurek w serwisie X.

Jak zaznaczył, dalsza praca sędziego "uderzałaby w powagę Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy i godziła w istotne interesy służby". "Konieczne więc było niezwłoczne odsunięcie sędziego Piebiaka od postępowań sądowych i obywateli" - podkreślił Żurek.

Sędzia Łukasz Piebiak odsunięty od obowiązków. Żurek o śledztwie

Minister przekazał, że prokuratura prowadzi "dwa niezależne, wielowątkowe postępowania".

"Jedno dotyczy udziału w tzw. aferze hejterskiej. Drugie, usiłowania oszustwa sądowego i posłużenia się podrobionym testamentem w sprawie mieszkania należącego do m.st. Warszawy, wartego 475 tys. zł" - napisał Żurek.

Więcej informacji wkrótce.