Decyzja ws. sędziego Piebiaka. Żurek: Natychmiastowe odsunięcie od czynności służbowych
Sędzia Łukasz Piebiak został odsunięty od czynności służbowych - poinformował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Jak zaznaczył, decyzja ma związek z "nadzwyczajnym ciężarem zarzutów" stawianych sędziemu. Piebiak jest podejrzewany o posłużenie się podrobionym testamentem.
"Podjąłem decyzję o natychmiastowym odsunięciu sędziego Łukasza Piebiaka od czynności służbowych z powodu nadzwyczajnego ciężaru zarzutów, o których popełnienie jest on podejrzewany" - poinformował Waldemar Żurek w serwisie X.
Jak zaznaczył, dalsza praca sędziego "uderzałaby w powagę Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy i godziła w istotne interesy służby". "Konieczne więc było niezwłoczne odsunięcie sędziego Piebiaka od postępowań sądowych i obywateli" - podkreślił Żurek.
Sędzia Łukasz Piebiak odsunięty od obowiązków. Żurek o śledztwie
Minister przekazał, że prokuratura prowadzi "dwa niezależne, wielowątkowe postępowania".
"Jedno dotyczy udziału w tzw. aferze hejterskiej. Drugie, usiłowania oszustwa sądowego i posłużenia się podrobionym testamentem w sprawie mieszkania należącego do m.st. Warszawy, wartego 475 tys. zł" - napisał Żurek.
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