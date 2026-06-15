Jak przekazali agencji Reutera wysocy rangą urzędnicy USA, Stany Zjednoczone oraz Iran podpisały memorandum o porozumieniu w sprawie zakończenia wojny.

Dokument miał zostać podpisany przez prezydenta USA Donalda Trumpa, wiceprezydenta JD Vance'a oraz przewodniczącego irańskiego parlamentu Mohammada Baghera Ghalibafa. Oficjalna ceremonia podpisania dokumentu ma odbyć się w piątek.

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Jeden z amerykańskich urzędników, pytany o to, dlaczego porozumienia nie podpisał najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei, stwierdził, że najwyższy przywódca zwykle nie podpisuje takich porozumień, a Ghalibaf ma być - zdaniem Białego Domu - urzędnikiem posiadającym największe wpływy.

Umowa Iran - USA podpisana. Przełom na Bliskim Wschodzie

Zgodnie z zapowiedziami jednego z amerykańskich urzędników, "szczegóły porozumienia zostaną opublikowane w ciągu najbliższych 24-48 godzin". Z jego wypowiedzi można jednak wywnioskować, że umowa reguluje m.in. sytuację w cieśninie Ormuz. - Zobaczycie znaczący wzrost ruchu w cieśninie Ormuz, który już się zaczyna, a z czasem będzie się powoli zwiększał - zadeklarował.

Jak dodał, powrót do sytuacji sprzed wojny nie nastąpi natychmiast. - Prawdopodobnie nie wrócimy do normalności w ciągu dwóch tygodni, ale zobaczymy znaczące zwiększenie ruchu w cieśninie - zaznaczył.

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Na mocy porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem cieśnina Ormuz ma być otwarta bez opłat przez 60 dni. Waszyngton oczekuje ponadto, że bezpłatny ruch w cieśninie zostanie wpisany także do ostatecznej wersji porozumienia.

Porozumienie USA z Iranem. Co z atakami na cele Hezbollahu w Libanie?

Agencja Reutera twierdzi, że informacja o uzgodnieniu warunków zakończenia konfliktu oraz ponownego otwarcia cieśniny Ormuz przyniosła ulgę rynkom, szczególnie w kontekście cen surowców energetycznych i bezpieczeństwa transportu ropy. Porozumienie ma jednak charakter ramowy, a wdrażanie jego zapisów może zależeć m.in. od zakończenia działań zbrojnych w Libanie.

Wysoki rangą urzędnik USA powiedział, że wycofanie się Izraela z Libanu "nie jest warunkiem porozumienia". Jak dodał, Tel Awiw "będzie miał prawo bronić się przed atakami Hezbollahu".

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Konflikt między Izraelem a libańskim Hezbollahem ma długą historię, ale ataki przybrały na sile początkiem marca. Wówczas proirańska organizacja terrorystyczna uderzyła w północny Izrael, co spotkało się z atakami odwetowymi. Było to jednoznaczne z włączeniem się do wojny na Bliskim Wschodzie, zapoczątkowanej 28 lutego przez Waszyngton i Jerozolimę.

Jak poinformowały w poniedziałek libańskie media, po ataku izraelskiego drona na południu Libanu, pierwszym po ogłoszeniu rozejmu między USA a Iranem "na wszystkich frontach", zginęła jedna osoba. Libański rząd ostrzegł ludzi, którzy uciekli z ostrzeliwanych terenów, by nie wracali jeszcze do domów.

Irański program nuklearny. Donald Trump pozostaje nieugięty

Zdaniem Reutera rozmowy dotyczące irańskiego programu nuklearnego zostały odłożone na późniejszy etap. Jednocześnie Donald Trump, cytowany później przez tę samą agencję, zaznaczył, iż Iran "nie będzie miał broni jądrowej". Amerykański prezydent oświadczył, iż treść umowy z reżimem w Teheranie zostanie opublikowana po jej formalnym podpisaniu w piątek.

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Po przybyciu do francuskiego kurortu Evian-les-Bains nad Jeziorem Genewskim, gdzie odbędzie się szczyt G-7, Trump powiedział także, że cieśnina Ormuz zostanie w pełni otwarta do piątku.

Mówiąc o zaplanowanej na piątek oficjalnej ceremonii podpisania umowy z Iranem, amerykański przywódca stwierdził, że "może być, a może nie być" w nią zaangażowany. Oświadczył, że na uroczystości na pewno pojawi się Vance.