Pilny audyt w szpitalu. Trzaskowski: Urzędnicy są już na miejscu

Rafał Trzaskowski, odnosząc się do medialnych doniesień wskazujących na nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym, zapewnił, że polecił przeprowadzenie "pilnego audytu". Jak dodał, "urzędnicy miasta są już na miejscu".

Prezydent stolicy zarządził również audyt w pozostałych SOR-ach w warszawskich szpitalach miejskich. Jak zapewnił, w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stosunku do osób za nie odpowiedzialnych zostaną wyciągnięte konsekwencje.

Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Rafał Trzaskowski reaguje

Argumentując swoją decyzję. Trzaskowski podkreślił, że "ochrona zdrowia to zbyt poważna sprawa, żeby pozostawiać przestrzeń na wątpliwości i niedopowiedzenia". "Chodzi o zdrowie ludzi, ale też o pieniądze podatników" - napisał.

Poniedziałkowy wpis Trzaskowskiego ukazał się w obliczu toczących się kontrowersji wokół zarobków Dawida Kacprzyka. Radny Ursusa łączy funkcję w samorządzie ze stanowiskiem koordynatora SOR w warszawskim Szpitalu Południowym.

Przypadek Kacprzyka opisał w mediach społecznościowych Patryk Słowik z portalu Zero. Młody lekarz, który uzyskał prawo do wykonywania zawodu półtora roku temu, w 2025 roku miał zarobić prawie 1,6 mln złotych za świadczenia medyczne w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Dziennik podkreślał, że Kacprzyk nie ma specjalizacji, bez której nie powinien być koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego.

Szokujące zarobki młodego lekarza. "Wszystko się zgadza"

Szpital oświadczył, że stawka Kacprzyka wynikała z jawnego konkursu, do którego zgłosiła się tylko jedna osoba. Według ustalonej stawki, lekarz musiałby pracować kilkanaście godzin dziennie przez 365 dni w roku, by uzyskać swoją roczną pensję.

W rozmowie z "Rynkiem Zdrowia" do sprawy odniosła się wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. - Przepracował w tym szpitalu 3,9 tys. godzin. Grafiki są tworzone online, w systemie elektronicznym, więc nie ma możliwości ich zmienienia ani poprawienia. Wszystko się zgadza. Tyle widocznie był. I zarabiał tyle, ile reszta - za godzinę. Ale będziemy to oczywiście kontrolować. Jak się okaże, że są nieprawidłowości, to oczywiście będziemy reagować - zapowiedziała.

- Czy doktor Dawid Kacprzyk zarobił skandalicznie dużo (...)? Uważam, że tak. Ale nie on jeden. Znam lekarzy zarabiających 200 tys. zł miesięcznie, a słyszę i o 300 tys. zł. Według mojej wiedzy doktor Kacprzyk otrzymuje za swoją pracę stawkę godzinową taką samą, jak wszyscy inni lekarze na SOR. I pracował rzetelnie - dodała wiceprezydent Warszawy.

Oprócz budzących kontrowersje doniesień o wysokości zarobków młodego lekarza, pojawiły się też doniesienia, że w czasie dyżurów Kacprzyk mógł zajmować się działalnością inną niż praca w szpitalu. Według portalu Zero zdarzały się przypadki, kiedy w trakcie dyżurów w szpitalu Kacprzyk był w telewizji, urzędach lub spotykał się z politykami. Sprawę bada Naczelna Izba Lekarska.

- Wszczęliśmy postępowanie w sprawie podejrzenia opuszczenia dyżuru przez Dawida Kacprzyka. Na razie jest tylko publikacja prasowa, dlatego będziemy sprawdzać dokumenty. Jeżeli coś z nich wyjdzie, to możliwe, że będziemy rozszerzać zakres postępowania - przekazał Interii rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej, Jakub Kosikowski.

Więcej informacji wkrótce.