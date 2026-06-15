Podczas kontroli na autostradzie A4 w pobliżu Görlitz w niedzielę około godziny 9 rano niemiecka policja zatrzymała 24-latka z Polski - przekazał portal Tag24. Jak dodano, prokuratura w Arnsbergu wystawiła za mężczyzną nakaz aresztowania.

24-latek był poszukiwany, bo nie opłacił grzywny w wysokości 5482 euro (około 23 tys. zł), otrzymanej za jazdę pod wpływem alkoholu.

Polak nie opłacił grzywny. Niemiecki pracodawca uratował go przed więzieniem

Portal przekazał, że tuż po zatrzymaniu mężczyzna skontaktował się ze swoim niemieckim pracodawcą i poinformował go o zaistniałej sytuacji.

Wówczas szef zdecydował się na opłacenie kary Polaka. Parę godzin później osobiście pojawił się na komisariacie policji i uregulował należność.

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Dzięki temu 24-letni Polak uniknął więzienia i po zakończeniu czynności policyjnych opuścił komendę razem ze swoim pracodawcą.