Nawrocki na urodzinach Trumpa. Historyczna gala UFC przed Białym Domem

Gala UFC Freedom 250 odbywa się z okazji 250. rocznicy powstania USA, w dniu 80. urodzin Trumpa oraz w Dniu Flagi.

Trump, który jest fanem MMA, wyszedł z Białego Domu na arenę w towarzystwie szefa amerykańskiej federacji UFC Dany White'a, z którym przyjaźni się od dawna. Na początku wydarzenia nad amerykańską stolicą przeleciała grupa 12 odrzutowców.

Karol Nawrocki wśród gości Donalda Trumpa

Składająca się z siedmiu walk gala odbywa się na południowym trawniku Białego Domu. Główną walkę stoczą gruzińsko-hiszpański zawodnik Ilia Topuria i Amerykanin Justin Gaethje.

Widowisko na terenie Białego Domu ogląda ponad 4 tys. gości. Na galę zaproszony jest prezydent RP Karol Nawrocki.

Na widowni są też członkowie rodziny Trumpa, w tym pierwsza dama Melania, politycy, lobbyści, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych (m.in. szef Mety Mark Zuckerberg). Duża część widzów to wojskowi.

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Dodatkowo według różnych szacunków ok. 85-100 tys. śledzi walki na telebimach rozstawionych w strefie dla fanów w pobliskim parku Ellipse.

- To już 250 lat świetności USA i potrzebujemy 250 kolejnych! - powiedziała jedna z uczestniczek wydarzenia, Taylor.

- To super, że galę zorganizowano na terenie Białego Domu - oceniła Amerykanka, która przyjechała do Waszyngtonu z Karoliny Południowej razem z mamą. Jak dodała, jej mama po raz pierwszy odwiedza amerykańską stolicę.

- To wydarzenie jedyne w swoim rodzaju, pewnie już nigdy czegoś takiego się nie wydarzy – oceniła Taylor. - Jeśli komuś się to nie podoba, to niech sobie stąd idzie - dodała około trzydziestoletnia Amerykanka.

"Myślę, że prezydent może robić co tylko zechce"

Z badania Reuters/Ipsos wynika, że niewielu Amerykanów popiera organizację walki w klatce na terenie Białego Domu. Jedynie 16 proc. Amerykanów uznało to za stosowne, a 46 proc. ankietowanych było odmiennego zdania. Pozostali nie wyrazili opinii na ten temat. Tylko 31 proc. Republikanów uznało to za właściwe. 18 proc. ankietowanych uważa się za fanów MMA.

John z Kalifornii, który ma na sobie okolicznościowy t-shirt, powiedział, że od 20 lat jest fanem UFC. - Pomyślałem sobie, czemu by nie przyjechać? Przez 22 dni będę podróżował po Wirginii, pojadę do Filadelfii i Bostonu i wrócę do Waszyngtonu na 4 lipca (Dzień Niepodległości) - podkreślił mężczyzna.

- Myślę, że prezydent może robić co tylko zechce. To jest jego dom i popieram go - dodał w parku Ellipse, nieopodal Białego Domu.

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- Bardzo się cieszę, że prezydent to robi. Niech Bóg mu błogosławi! - życzył z kolei Will, który przybył do Waszyngtonu razem z żoną Meghan.

- Oglądam UFC od 1996 roku. Odkąd zaczęliśmy być parą, też moja partnerka się w to wkręciła i odgrywa to ważną rolę w naszym życiu - powiedział Will. - Zdobyliśmy wejściówki i pomyśleliśmy: chyba nigdy więcej takie coś się już nie powtórzy! - dodali rozmówcy.

- Wiele rzeczy działo się w Białym Domu. Myślę, że wielu prezydentów robiło to, co chcieli, a co niekoniecznie podobało się ludziom - skwitował.

- Dziękuję prezydentowi Trumpowi, że dzięki niemu to stało się możliwe - powiedział po wygranej walce na oktagonie jeden z zawodników Bo Nickal.

Po zakończeniu gali Trump ma udać się na szczyt G7 do Francji. Wcześniej w niedzielę ogłosił, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump powiadomił, że nakazał "natychmiastowe" otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów.