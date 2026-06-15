Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji w prześmiewczy sposób skomentowała sprawę możliwości odebrania prezydentowi Ukrainy najważniejszego polskiego odznaczenia.

Po tym, jak Ukraina nazwała swoją jednostkę wojskową imieniem "bohaterów UPA", prezydent Karol Nawrocki zwrócił się do Kapituły Orderu Orła Białego, by odebranie odznaczenia było jednym z punktów obrad 8 czerwca. Instytut Pamięci Narodowej zaznacza, że Ukraińska Powstańcza Armia odpowiada za ludobójstwo na Wołyniu.

ZOBACZ: Ministra chwali ruch Nawrockiego. "Stanowcza reakcja była konieczna"

Opinia kapituły nie jest wiążąca dla prezydenta. Po obradach jego rzecznik przekazał, że Nawrocki podejmie ostateczną decyzję w stosownym czasie.

Order Orła Białego i Zełenski. Zacharowa: Niech się ośmieszają

Marija Zacharowa powołała się na doniesienia, według których prezydent Nawrocki czeka z decyzją i pozbawi Zełenskiego odznaczenia, jeśli Kijów nie zmieni decyzji ws. jednostki wojskowej.

"Czy można nie pozbawiać? Niech się ośmieszają do końca. Aby później ślad ten pozostał niezatartą plamą na Warszawie" - napisała na Telegramie rzeczniczka MSZ Rosji.

ZOBACZ: Apel premiera do prezydentów. "Dyplomacja nie przyniosła efektów"

Swój wpis opisała też prześmiewczym hasłem "Gala, u nas otmena" (z ros. "Gala, anulujemy"). To popularne w Rosji hasło znane z memów. Opisuje się nim nagłe zmiany planów, wpadki lub skandale.

Hasło kojarzy się z dawnymi standardami sklepów na wschodzie Europy, gdy kasjerka nabija na kasie zły produkt i musi anulować operację, ale nie może tego zrobić bez pomocy kierowniczki sklepu - Gali, więc woła ją przez cały sklep wspomnianym hasłem.