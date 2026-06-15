Kruche porozumienie z Iranem? Trump ma plan awaryjny: Strażnik Bliskiego Wschodu

Jak poinformowano w niedzielę, Stany Zjednoczone i Iran zawarły porozumienie pokojowe, którego oficjalne podpisanie ma nastąpić 19 czerwca w Szwajcarii.

"Gratulacje dla wszystkich!" - napisał prezydent USA Donald Trump w mediach społecznościowych. "Niniejszym w pełni upoważniam do otwarcia cieśniny Ormuz bez opłat, a jednocześnie zezwalam na natychmiastowe usunięcie amerykańskiej blokady (irańskich - red.) portów" - dodał.

Porozumienie USA z Iranem. Trump wspomniał o możliwych komplikacjach

W wywiadzie dla "The New York Times" Trump mówił jednak o możliwych komplikacjach na drodze do "ostatecznego porozumienia" z Iranem. Zaznaczył, iż jeśli Teheran nie zgodzi się na amerykańskie oczekiwania w kwestii nuklearnej, może na nowo stać się celem ataków.

Inną reakcją, jaką rozważa Trump, jest uczynienie z USA "strażnika Bliskiego Wschodu". Według tego scenariusza Waszyngton pobierałby 20 proc. dochodu państw regionu w zamian za chronienie ich przed irańskimi siłami. Amerykański przywódca nie sprecyzował źródła dochodu, choć kontekst wskazuje na wpływy ze sprzedaży ropy naftowej, eksportowanej przez cieśninę Ormuz.

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Jak podaje "NYT", Trump po wywiadzie z dziennikarzami nadmienił, że jego decyzje o ataku na Iran pod koniec lutego i blokadzie morskiej irańskich portów odmieniły sytuację Bliskiego Wschodu na korzyść Stanów Zjednoczonych.

Umowa czeka na podpisanie. Szczegóły negocjacji Waszyngtonu z Teheranem

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif, wspierający amerykańsko-irańskie negocjacje, poinformował w niedzielę, że "obie strony zadeklarowały natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie".

"Po zawarciu umowy mediatorzy zorganizują w tym tygodniu serię spotkań. Te dyskusje przedwdrożeniowe położą fundamenty pod rozmowy techniczne i oficjalną ceremonię podpisania umowy" - oznajmił Sharif na platformie X.

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Trump z kolei gwarantował, że postęp w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie będzie oznaczał odblokowanie przepływu ropy dla całego świata. Według wcześniejszych informacji Białego Domu wstępne porozumienie USA z Iranem ma trwać 60 dni. W tym czasie strony mają rozmawiać na temat szczegółów dotyczących m.in. irańskiego programu nuklearnego - przypomina Reuters.