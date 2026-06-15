Katastrofa w Kalifornii. Rozbił się amerykański bombowiec B-52
Bombowiec B-52 amerykańskich sił powietrznych rozbił się krótko po starcie w bazie lotniczej Edwards w Kalifornii. Trwa akcja ratunkowa, na ten moment nie wiadomo, czy ktoś odniósł obrażenia.
Baza lotnicza Edwards Air Base w Kalifornii poinformowała w mediach społecznościowych, że w poniedziałek przed południem (po godz. 20 w Polsce) na terenie bazy rozbił się samolot wojskowy.
USA: W Kalifornii rozbił się bombowiec strategiczny B-52
"B-52 Stratofortress Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych rozbił się krótko po starcie na lotnisku Edwards o godzinie 11.20 (godz. 20.20 w Polsce - red.)" - przekazała baza na Facebooku. "Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, a akcja ratunkowa jest w toku" - dodano.
Na ten moment nie wiadomo, czy ktoś odniósł obrażenia - przekazała stacja CNN.
W sieci pojawiły się nagrania, na których widać szczątki maszyny i unoszący się nad nimi dym.
Baza sił powietrznych Edwards znajduje się na pustyni Mojave w Kalifornii, na północny wschód od Los Angeles. Boeing B-52 Stratofortress to amerykański bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu.Czytaj więcej