Katastrofa w Kalifornii. Rozbił się amerykański bombowiec B-52

Świat

Bombowiec B-52 amerykańskich sił powietrznych rozbił się krótko po starcie w bazie lotniczej Edwards w Kalifornii. Trwa akcja ratunkowa, na ten moment nie wiadomo, czy ktoś odniósł obrażenia.

Bombowiec strategiczny B-52 Stratofortress w locie widziany z góry nad pustynnym krajobrazem.
US Air Force/Wikimedia Commons
Rozbił się bombowiec strategiczny B-52 sił powietrznych USA

Baza lotnicza Edwards Air Base w Kalifornii poinformowała w mediach społecznościowych, że w poniedziałek przed południem (po godz. 20 w Polsce) na terenie bazy rozbił się samolot wojskowy.

USA: W Kalifornii rozbił się bombowiec strategiczny B-52

"B-52 Stratofortress Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych rozbił się krótko po starcie na lotnisku Edwards o godzinie 11.20 (godz. 20.20 w Polsce - red.)" - przekazała baza na Facebooku. "Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, a akcja ratunkowa jest w toku" - dodano.

 

Na ten moment nie wiadomo, czy ktoś odniósł obrażenia - przekazała stacja CNN.

 

W sieci pojawiły się nagrania, na których widać szczątki maszyny i unoszący się nad nimi dym.

 

 

Baza sił powietrznych Edwards znajduje się na pustyni Mojave w Kalifornii, na północny wschód od Los Angeles. Boeing B-52 Stratofortress to amerykański bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu.

Marta Stępień / polsatnews.pl
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