Baza lotnicza Edwards Air Base w Kalifornii poinformowała w mediach społecznościowych, że w poniedziałek przed południem (po godz. 20 w Polsce) na terenie bazy rozbił się samolot wojskowy.

USA: W Kalifornii rozbił się bombowiec strategiczny B-52

"B-52 Stratofortress Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych rozbił się krótko po starcie na lotnisku Edwards o godzinie 11.20 (godz. 20.20 w Polsce - red.)" - przekazała baza na Facebooku. "Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, a akcja ratunkowa jest w toku" - dodano.

Na ten moment nie wiadomo, czy ktoś odniósł obrażenia - przekazała stacja CNN.

W sieci pojawiły się nagrania, na których widać szczątki maszyny i unoszący się nad nimi dym.

🚨 JUST IN: EXPLOSION SPOTTED after a US Air Force B-52 Stratofortress reportedly CRASHED at Edwards Air Force Base



Absolutely terrifying, pray for everyone on board 🙏🏻 pic.twitter.com/kZgZ0xF7pj — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 15, 2026

Baza sił powietrznych Edwards znajduje się na pustyni Mojave w Kalifornii, na północny wschód od Los Angeles. Boeing B-52 Stratofortress to amerykański bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu.