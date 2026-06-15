Po posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych UE w poniedziałek w Luksemburgu szef polskiego MSZ Radosław Sikorski poinformował, że chociaż nie było formalnego głosowania w sprawie sankcji na izraelskiego ministra bezpieczeństwa wewnętrznego Ben Gwira, to w jego ocenie "była optyczna większość za tym, żeby do takich sankcji doszło".

- Przypominam, że Polska już zabroniła wjazdu do naszego kraju panu Ben Gwirowi. To technicznie rzecz biorąc oznacza, że powinien nie mieć wstępu do całej strefy Schengen, ale tu jest też kwestia, czy powinien mieć formalne europejskie sankcje - powiedział dziennikarzom szef MSZ.

- To jest człowiek, który w skandaliczny sposób potraktował zatrzymanych na wodach międzynarodowych uczestników flotylli Sumud - dodał, nawiązując do ministra bezpieczeństwa wewnętrznego Izraela.

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Po zatrzymaniu aktywistów Global Sumud Flotilla, którzy wieźli pomoc dla Strefy Gazy, sam Ben Gwir opublikował na platformie internetowej 20 maja nagranie, na którym widać, jak szydzi z zatrzymanych. Nasze MSZ nałożyło na niego zakaz wjazdu do Polski.

- My odradzamy naszym obywatelom (...) podróże na Bliski Wschód, ale nie zgadzamy się, aby tak traktowano Europejczyków, w tym Polaków, z pogardą, z nadużywaniem władzy. Rola pana Ben Gwira w polityce izraelskiej na rzecz dyskryminacyjnego używania kary śmierci, czy na rzecz osadnictwa na okupowanych terytoriach jest jaka jest - dodał Sikorski.

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Minister przypomniał, że Polska jest za rozwiązaniem dwupaństwowym i uznaje osadnictwo na Zachodnim Brzegu Jordanu za nielegalne.

Unijne sankcje, poza zakazem wjazdu, przewidują zamrożenie aktywów przetrzymywanych na terenie UE. Szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas poinformowała przed posiedzeniem w poniedziałek, że nadal nie ma wśród stolic wymaganej jednomyślności, by nałożyć sankcje na Ben Gwira.