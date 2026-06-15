Ciemne chmury, ulewy i burze z gradobiciem - tak prezentuje się pogoda w ostatnich kilku dniach i na początku tygodnia. Choć przyjdzie nam stawiać jej czoła przez pewien czas, na horyzoncie rysują się poważne zmiany. Pod koniec tygodnia do Polski napłynie masa gorącego powietrza, a wraz z nią upały - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To będzie prawdziwa upalna fala.

Pogoda wypełniona deszczem. Jeszcze kilka dni

Poniedziałek jest pochmurny, deszczowy i burzowy praktycznie wszędzie, a szczególnie na północy kraju. Temperatury również nie zachęcają do wychodzenia na dwór, ponieważ nawet w najcieplejszych rejonach nie przekroczą 21 st. C.

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Wtorek może być już nieco spokojniejszy, choć tego dnia jeszcze w północno-wschodniej części Polski popada, miejscami dość intensywnie, miejscami też zagrzmi. O ile na Suwalszczyźnie dalej będzie chłodno - nie więcej niż około 15 st. C, to w centrum będzie już w okolicach 20, a na zachodzie i południu do około 24 st. C.

Kolejne dni powinny być wyraźnie lepsze, choć wciąż lokalnie popada deszcz i może jeszcze zagrzmieć. Do tego stopniowo zacznie się ocieplać.

IMGW Temperatury stopniowo wzrosną i w połowie tego tygodnia zbliżą się do poziomu 23-24 st. C. Potem będzie znacznie cieplej

W połowie tygodnia termometry na zachodzie pokażą przeważnie do 24 st. C, zaś zdecydowanie mocniejszy napływ lata odczujemy w czwartek. Tego dnia w centrum będzie 24, a na południowym zachodzie już do 28 st. C. Kolejne dni będą już upalne.

Napływa upalna fala. Prędko nie opadnie

Prawdziwie letnia pogoda zapanuje pod koniec tygodnia. Do Polski napłynie masa gorącego powietrza z południa, a za nią kolejne.

Jeśli sprawdzą się obecne prognozy, to wówczas doświadczymy pierwszej w tym roku fali upałów, czyli przez co najmniej trzy dni z rzędu zanotujemy co najmniej 30 st. C. Pierwszym z tych gorących dni będzie piątek.

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Tego dnia będzie słonecznie i spokojnie, raczej bez opadów. Zrobi się gorąco w całym kraju: nawet w zwykle najchłodniejszych rejonach, czyli na Helu i Podkarpaciu w piątek będzie 25 st. C. W centrum można się spodziewać około 29, a na zachodzie nawet 32 st. C. Temperatury odczuwalnej nie obniży wiatr, który będzie słaby.

Upały zostaną z nami przez cały weekend, a pogoda będzie się kojarzyć ze środkiem lata. W sobotę doświadczymy do 30 do 33 st. C w centrum i na zachodzie, a lokalnie może być nawet nieco więcej. Praktycznie tylko na Podkarpaciu i Podhalu będzie odrobinę chłodniej: do około 27 st. C.

IMGW W sobotę miejscami na zachodzie temperatury mogą miejscami przekraczać 33 st. C

Możliwe również, że zanotujemy wtedy noc tropikalną, czyli taką, w trakcie której temperatury nie spadną poniżej 20 st. C. Tak może być miejscami w centralnej i zachodniej Polsce.

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Niedziela będzie kolejnym upalnym dniem, gdzie lokalnie termometry pokażą do 30-33 st. C w większości regionów. Wciąż gorąco, ale kilka stopni poniżej progu upału będzie na Wybrzeżu, Podkarpaciu i Podhalu.

IMGW Przez cały weekend upały będziemy notować w większości kraju - prognozuje IMGW

Pod koniec weekendu w większości kraju będzie pogodnie i słonecznie, ale na zachodzie stopniowo zacznie się chmurzyć i tam mogą wrócić deszcze i burze z lokalnymi opadami gradu. Do tego w trakcie burz możliwe będą wichury do 80 km/h.

Upał z załamaniem pogody. Potem kolejna zmiana

Upały nie skończą się wraz z nadejściem nowego tygodnia. Co prawda znowu będziemy mieli do czynienia z bardziej wymagającą aurą i wrócą deszcze i lokalne burze, jednak w dalszym ciągu w wielu miejscach będzie upalnie.

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Gorąc w poniedziałek da się we znaki głównie mieszkańcom zachodniej i południowo-zachodniej Polski. Tam może być do około 33 st. C, a lokalnie nawet trochę więcej. Upalnie będzie też w centrum.

IMGW Upały potrwają do pierwszej części przyszłego tygodnia, choć wówczas do Polski wrócą silniejsze opady deszczu i lokalne burze

Po weekendzie przelotne deszcze możliwe będą w całej Polsce, choć mocniej popada głównie w centrum i na północnym wschodzie. Duża wilgotność, w połączeniu z dojmującymi upałami może stworzyć bardzo nieprzyjemne, duszne warunki w wielu rejonach.

Możliwe, że pierwsza tego roczna fala upałów opadnie dopiero w połowie przyszłego tygodnia - jeszcze we wtorek na południu może być około 30 st. C, a lokalnie nieco więcej. Potem powinno się ochłodzić - wynika z prognozy długoterminowej.