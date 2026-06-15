"Podczas audycji padły wypowiedzi porównujące Armię Krajową do UPA oraz przypisujące Polakom odpowiedzialność za zbrodnie wołyńskie" - czytamy w oświadczeniu przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszki Glapiak.

Szefowa KRRiT odnosi się w nim do piątkowego wydania programu "Kłamstwo nie przejdzie" w TVP Info. Publicysta i historyk, wiceprzewodniczący Partii Demokratycznej – demokraci.pl Kazimierz Wóycicki porównywał wówczas Armię Krajową do Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Zrównał AK i UPA. KRRiT żąda wyjaśnień po słowach eksperta

W oświadczeniu napisano, że "słowa te pozostały bez reakcji prowadzącego audycję Mateusza Dolatowskiego, a uczestnikowi próbującemu z nimi polemizować dziennikarz nie pozwolił dojść do głosu".

"Dr Agnieszka Glapiak, przewodnicząca KRRiT, oczekuje wyjaśnień dotyczących sposobu prowadzenia dyskusji oraz realizacji przez publicznego nadawcę obowiązków w zakresie rzetelności, pluralizmu i odpowiedzialności za prezentowane treści" - wezwano.

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"Należy podkreślić, że kwestie dotyczące pamięci narodowej i faktów historycznych wymagają szczególnej wrażliwości oraz staranności, której zabrakło w audycji TVP S.A. w likwidacji" - dodano w komunikacie.

"AK to jest UPA". Burza po słowach eksperta

Wóycicki na antenie TVP Info stwierdził, że członkowie UPA to "trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni". Przyczynkiem do dyskusji była niedawna decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia "bohaterów UPA".

Ekspert reagował na wypowiedź Michała Nieznańskiego z Konfederacji. - Konfederacja silnie pielęgnuje pamięć o żołnierzach wyklętych. Porównanie żołnierzy wyklętych do UPA nie ulega żadnej wątpliwości z uwagi na współpracę po wojnie - komentował Wóycicki.

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Ocenił, że "stosunki polsko-ukraińskie powinny być oparte na zrozumieniu, że AK i UPA to dwie narodowowyzwoleńcze armie i już w czasie wojny były spotkania, po wojnie 27 Dywizja Wołyńska spotykała się z weteranami UPA i podawali sobie rękę".

- Myślę, że to jest zjawisko ludzi młodych, którzy nie wiedzą, co to jest walka, są zideologizowani, nie znają historii Ukrainy i dlatego nie potrafią zrozumieć tamtej strony. AK to jest UPA - mówił Wóycicki.

Komentując słowa Nieznańskiego dodał, że Polacy "też nabijali na widły, właśnie na tym Wołyniu".