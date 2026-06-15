Burze to nie wszystko. Wydano kolejne ostrzeżenia pogodowe
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla siedmiu województw na północy kraju. W wielu nadmorskich powiatach obowiązują również alerty przed silnym wiatrem.
IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przed burzami dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także dla wschodniej połowy woj. zachodniopomorskiego oraz powiatów położonych na północy woj. wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Alerty obowiązują w poniedziałek od godz. 7 do godz. 23.
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Na obszarze objętym ostrzeżeniami prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć porywy wiatru do 75 km/h oraz silne opady deszczu do ok. 20 mm, a punktowo nawet do 30 mm. Lokalnie może spaść grad.
Na obszarze objętym alertami w związku z burzami obowiązują także ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Przewidywane są wzrosty stanu wody w rzekach, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych. W miejscach występowania najbardziej intensywnych opadów możliwe są gwałtowne wahania stanów wody i lokalne podtopienia.
Burze to nie wszystko. Wydano kolejne ostrzeżenia
Dla powiatów położonych wzdłuż wybrzeża we wschodniej części woj. zachodniopomorskiego oraz na zachodzie woj. pomorskiego IMGW wydał dodatkowo ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Prognozowany jest wiatr o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 7 w poniedziałek i pozostają w mocy do godz. 19 tego samego dnia.
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższe w trzystopniowej skali. Przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
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Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym możliwe jest ich lokalne krótkotrwałe osiągnięcie bądź przekroczenie.Czytaj więcej