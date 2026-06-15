IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przed burzami dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także dla wschodniej połowy woj. zachodniopomorskiego oraz powiatów położonych na północy woj. wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Alerty obowiązują w poniedziałek od godz. 7 do godz. 23.

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Na obszarze objętym ostrzeżeniami prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć porywy wiatru do 75 km/h oraz silne opady deszczu do ok. 20 mm, a punktowo nawet do 30 mm. Lokalnie może spaść grad.

⚠️ Ostrzeżenia IMGW przed burzami dla północnej części Polski



Dziś (15.06) od godz. 07:00 do 23:00 obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne 1. stopnia przed burzami.



🌩️ Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć:

💧silne opady deszczu około 20 mm, punktowo do 30… pic.twitter.com/hVhqQwtwGI — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 15, 2026

Na obszarze objętym alertami w związku z burzami obowiązują także ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Przewidywane są wzrosty stanu wody w rzekach, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych. W miejscach występowania najbardziej intensywnych opadów możliwe są gwałtowne wahania stanów wody i lokalne podtopienia.

Burze to nie wszystko. Wydano kolejne ostrzeżenia

Dla powiatów położonych wzdłuż wybrzeża we wschodniej części woj. zachodniopomorskiego oraz na zachodzie woj. pomorskiego IMGW wydał dodatkowo ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Prognozowany jest wiatr o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 7 w poniedziałek i pozostają w mocy do godz. 19 tego samego dnia.

⚠️ Ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem



Dziś (15.06) od godz. 07:00 do 19:00 obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne 1. stopnia przed silnym wiatrem.



💨 Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu.



📊… pic.twitter.com/wL662xFcxr — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 15, 2026

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższe w trzystopniowej skali. Przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

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Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym możliwe jest ich lokalne krótkotrwałe osiągnięcie bądź przekroczenie.