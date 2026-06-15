Ambasada RP w Izraelu poinformowała o kolejnym akcie wandalizmu wymierzonym w klasztor Nowy Dom Polski w Jerozolimie. W kierunku budynku poleciały butelki.

"Powtarzane nękanie polskich sióstr zakonnych (...) w ostatnich tygodniach jest niedopuszczalne; zagraża ludziom i mieniu" - napisano w mediach społecznościowych.

Jak dodała ambasada, osoby odpowiedzialne muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. "Skuteczna prewencja jest koniecznością" - zaznaczono.

Repeated harassment of Polish nuns at Jerusalem’s New Polish House in recent weeks is unacceptable; endangers people & property. Those responsible must be held to account. Effective prevention is a must. @israelpolice @IsraelMFA @GeorgeDeek pic.twitter.com/HQCU4Tk4eo — שגרירות פולין (@PLinIsrael) June 15, 2026

Ambasada w treści wpisu oznaczyła izraelską policję, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela oraz specjalnego wysłannika Izraela do świata chrześcijańskiego George'a Deek'a.

Kolejny atak na polski klasztor w Izraelu. Rzecznik MSZ: Rozmawiamy z rabinem

- Ta sprawa trwa od lat - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór, komentując atak na klasztor. - Jesteśmy w stałym kontakcie z lokalną policją - dodał.

Jak zaznaczył rzecznik, Nowy Dom Polski mieści się w ortodoksyjnej dzielnicy Jerozolimy. - Dlatego najefektywniejsza będzie rozmowa z rabinem. Czasami udaje się w ten sposób do nich dotrzeć - podkreślił Wewiór.

- Po takich rozmowach sytuacja się uspokajała. Niestety, po jakimś czasie takie incydenty się powtarzają - podsumował rzecznik.

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Nowy Dom Polski to znajdujący się w jerozolimskiej dzielnicy Me'a Sze'arim klasztor sióstr elżbietanek, który służy także jako dom pielgrzyma. Klasztor został oddany do użytku i poświęcony w grudniu 1941 r., choć obecność sióstr elżbietanek w Jerozolimie sięga 1931 r.

Me'a Sze'arim to jedna z najstarszych dzielnic żydowskich w mieście, zamieszkana głównie przez ortodoksyjnych Żydów, a sam klasztor jest otoczony przez domy zamieszkane przez ortodoksów.

Do ataków na Nowy Dom Polski oraz nękania prowadzących go zakonnic dochodzi od lat. Latem 2023 r., gdy takie incydenty się nasiliły, przełożona klasztoru w rozmowie z PAP mówiła, że plucie i wyzwiska są niemal codziennością. Opowiadała też o wyrzucaniu na teren klasztoru śmieci z sąsiednich posesji, rzucaniu w budynek butelkami, kamieniami i zepsutymi produktami spożywczymi oraz obrzucaniu przybywających pielgrzymów workami wypełnionymi wodą.