Zdaniem szefowej węgierskiej dyplomacji wybory w kwietniu sprawiły, że "narodziły się nowe Węgry", które "powracają do budowania wspólnoty europejskiej".

W poniedziałek Anita Orban spotkała się z dziennikarzami w Luksemburgu, gdzie przebywa w związku ze spotkaniem ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Cytowana przez węgierską agencję prasową MTI, poruszyła temat relacji węgiersko-ukraińskich.

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Orban oświadczyła, że po kilku tygodniach negocjacji osiągnięto porozumienie z Kijowem w sprawie praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. Dwustronna umowa gwarantuje prawa dotyczące edukacji, administracji publicznej i kultury.

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Minister spraw zagranicznych dodała, że umowa została włączona do negocjacji Ukrainy z Unią Europejską i jest elementem pierwsze klastra akcesyjnego, czyli zestawu działań, które Kijów musi podjąć, by posunąć akcesję naprzód. Dodała, że połączenie obu spraw to sukces węgierskiej dyplomacji.

Orban wyjaśnia, że negocjacje zawierają "punkt pośredni". "Jeśli Ukraina nie wypełni warunków umowy, proces akcesyjny zostanie automatycznie zatrzymany" - podkreśla MTI.

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- Dla Węgier wypełnienie i wdrożenie tej umowy jest podstawowym warunkiem procesu integracji europejskiej Ukrainy - podkreśliła Orban.

Wskazała też, że Węgry popierają tradycyjny proces akcesyjny, oparty na dotychczasowym modelu dołączania nowych państw do Unii Europejskiej.