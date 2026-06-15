Akcesja Ukrainy do UE. Węgry wskazały "podstawowy warunek" dla Kijowa

Świat

Anita Orban wskazała "podstawowy warunek procesu integracji europejskiej Ukrainy" z perspektywy Węgier. Budapeszt zastrzega, że jeśli Kijów nie zrealizuje porozumienia o węgierskiej mniejszości, negocjacje Ukrainy z UE będą automatycznie zatrzymane.

Wołodymyr Zełenski przemawia do mikrofonów, za nim stoi Anita Orban na tle czerwonych flag.
AP / Denes Erdos / Evgeniy Maloletka
Anita Orban mówiła o porozumieniu z Ukrainą ws. mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu

Zdaniem szefowej węgierskiej dyplomacji wybory w kwietniu sprawiły, że "narodziły się nowe Węgry", które "powracają do budowania wspólnoty europejskiej".

 

W poniedziałek Anita Orban spotkała się z dziennikarzami w Luksemburgu, gdzie przebywa w związku ze spotkaniem ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Cytowana przez węgierską agencję prasową MTI, poruszyła temat relacji węgiersko-ukraińskich.

 

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Orban oświadczyła, że po kilku tygodniach negocjacji osiągnięto porozumienie z Kijowem w sprawie praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. Dwustronna umowa gwarantuje prawa dotyczące edukacji, administracji publicznej i kultury.

Węgry stawiają Ukrainie "podstawowy warunek"

Minister spraw zagranicznych dodała, że umowa została włączona do negocjacji Ukrainy z Unią Europejską i jest elementem pierwsze klastra akcesyjnego, czyli zestawu działań, które Kijów musi podjąć, by posunąć akcesję naprzód. Dodała, że połączenie obu spraw to sukces węgierskiej dyplomacji.

 

Orban wyjaśnia, że negocjacje zawierają "punkt pośredni". "Jeśli Ukraina nie wypełni warunków umowy, proces akcesyjny zostanie automatycznie zatrzymany" - podkreśla MTI.

 

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- Dla Węgier wypełnienie i wdrożenie tej umowy jest podstawowym warunkiem procesu integracji europejskiej Ukrainy - podkreśliła Orban.

 

Wskazała też, że Węgry popierają tradycyjny proces akcesyjny, oparty na dotychczasowym modelu dołączania nowych państw do Unii Europejskiej.

Jakub Krzywiecki / polsatnews.pl
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