- Czy doktor Dawid Kacprzyk zarobił skandalicznie dużo (...)? Uważam, że tak. Ale nie on jeden. Znam lekarzy zarabiających 200 tys. zł miesięcznie, a słyszę i o 300 tys. zł. Według mojej wiedzy doktor Kacprzyk otrzymuje za swoją pracę stawkę godzinową taką samą, jak wszyscy inni lekarze na SOR. I pracował rzetelnie - stwierdziła w rozmowie z "Rynkiem Zdrowia" wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Dawid Kacprzyk. Lekarz i radny KO

Przypadek Dawida Kacprzyka kilka dni wcześniej opisała "Gazeta Wyborcza". W 2025 roku jako lekarz miał zarobić 1,6 mln złotych za świadczenia medyczne w Warszawskim Szpitalu Południowym. Dziennik podkreślał, że Kacprzyk uzyskał prawo do wykonywania zawodu półtora roku temu i nie ma specjalizacji, bez której nie powinien być koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego.

28-letni lekarz jest jednocześnie radnym Koalicji Obywatelskiej w stołecznej dzielnicy Ursus. Szpital oświadczył, że stawka Kacprzyka wynikała z jawnego konkursu, do którego zgłosiła się tylko jedna osoba.

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Wiceprezydent Kaznowska zapewniła, że wspomniany szpital na początku roku przeszedł pozytywnie kontrole Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Warszawa zapowiada kontrolę

Według ustalonej stawki, lekarz musiałby pracować kilkanaście godzin dziennie, by uzyskać swoją roczną pensję.

- Przepracował w tym szpitalu 3,9 tys. godzin. Grafiki są tworzone online, w systemie elektronicznym, więc nie ma możliwości ich zmienienia ani poprawienia. Wszystko się zgadza. Tyle widocznie był. I zarabiał tyle, ile reszta - za godzinę. Ale będziemy to oczywiście kontrolować. Jak się okaże, że są nieprawidłowości, to oczywiście będziemy reagować - zapowiedziała Kaznowska w wywiadzie.

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Portal Zero.pl dodaje, że sprawę zbada Naczelna Izba Lekarska. Złożyła do pionu odpowiedzialności zawodowej oficjalne zawiadomienie dotyczące lekarza. Według serwisu zdarzały się przypadki, kiedy w trakcie dyżurów w szpitalu, Kacprzyk był w telewizji, urzędach lub spotykał się z politykami.

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jk/wka / polsatnews.pl