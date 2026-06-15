15-latka trafiła do szpitala tuż po porodzie. Policja odnalazła zwłoki noworodka

Polska

Do szpitala w Krośnie trafiła 15-latka, której stan wskazywał, że niedawno urodziła. Nastolatka była bez dziecka. - Do miejsca jej zamieszkania skierowano służby, które znalazły zwłoki dziecka - przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie.

Korytarz szpitalny z personelem w białych strojach w oddali.
Polsat News/ Zdj. ilustracyjne
Do szpitala w Krośnie trafiła 15-latka tuż po porodzie. W miejscu jej zamieszkania znaleziono zwłoki dziecka

Prokuratura Okręgowa w Krośnie przejęła śledztwo w sprawie zabójstwa noworodka. W czwartek po południu na oddział ginekologiczny krośnieńskiej placówki trafiła nastolatka, która według lekarzy mogła wcześniej urodzić dziecko.

 

- Do miejsca zamieszkania nastolatki zostali skierowani policjanci, którzy w piątek pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności procesowe - przekazała Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

 

Jak przekazała, śledczy ujawnili na posesji zwłoki noworodka. - Zostały zabezpieczone do sekcji. Badanie przeprowadzą specjaliści z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sekcję zaplanowano na wtorek - dodała rzeczniczka prokuratury.

Krosno. 15-latka trafiła do szpitala tuż po porodzie. Znaleziono zwłoki dziecka

- Trwa ustalanie przebiegu i okoliczności zdarzenia. Śledztwo jest prowadzone o czyn z art. 148 p. 1, czyli zbrodnię zabójstwa - przekazała prokurator.

 

- Zatrzymane były trzy osoby z kręgu najbliższej rodziny 15-latki, które po wykonaniu czynności zostały zwolnione. Na ten moment w śledztwie nikt nie usłyszał zarzutów i nikt nie pozostaje zatrzymany do sprawy - dodała Kolendowska-Matejczuk.

 

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Rzeczniczka zapowiedziała również, że z uwagi na dobro śledztwa na razie nie będzie udzielać dalszych informacji o sprawie.

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Michał Blus / polsatnews.pl
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