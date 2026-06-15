Prokuratura Okręgowa w Krośnie przejęła śledztwo w sprawie zabójstwa noworodka. W czwartek po południu na oddział ginekologiczny krośnieńskiej placówki trafiła nastolatka, która według lekarzy mogła wcześniej urodzić dziecko.

- Do miejsca zamieszkania nastolatki zostali skierowani policjanci, którzy w piątek pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności procesowe - przekazała Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

Jak przekazała, śledczy ujawnili na posesji zwłoki noworodka. - Zostały zabezpieczone do sekcji. Badanie przeprowadzą specjaliści z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sekcję zaplanowano na wtorek - dodała rzeczniczka prokuratury.

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- Trwa ustalanie przebiegu i okoliczności zdarzenia. Śledztwo jest prowadzone o czyn z art. 148 p. 1, czyli zbrodnię zabójstwa - przekazała prokurator.

- Zatrzymane były trzy osoby z kręgu najbliższej rodziny 15-latki, które po wykonaniu czynności zostały zwolnione. Na ten moment w śledztwie nikt nie usłyszał zarzutów i nikt nie pozostaje zatrzymany do sprawy - dodała Kolendowska-Matejczuk.

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Rzeczniczka zapowiedziała również, że z uwagi na dobro śledztwa na razie nie będzie udzielać dalszych informacji o sprawie.