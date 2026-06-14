Portal RBK-Ukraina podał, że bezzałogowce uderzyły w zakłady chemiczne Azot w Nowomoskowsku w obwodzie tulskim. Słychać tam było eksplozje, a mieszkańcy publikowali nagrania, na których widać ogromny pożar.

Ukraina zaatakowała dronami. Zakłady Azot w ogniu. Trafiono też inne cele

Azot jest jednym z największych zakładów chemicznych w Rosji. Produkuje nawozy i inne substancje chemiczne. "Ukraińska Prawda" informuje, że surowce tego przedsiębiorstwa są wykorzystywane przez zakłady wojskowe do produkcji materiałów wybuchowych i amunicji.

Drony zaatakowały również skład ropy naftowej Spetstorg Plus w Rybińsku w obwodzie jarosławskim. W sieci pojawiły się nagrania pożaru i ogromnych kłębów dymu. Baza ze względu na strategiczne znaczenie dla rosyjskiego sektora energetycznego i zaopatrywanie rosyjskiej armii jest częstym celem ukraińskich ataków.

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Ukraińcy uderzyli też w infrastrukturę kolejową w mieście Wiaźma w obwodzie smoleńskim i lokomotywownię w Iłowajsku, w okupowanej przez Rosję części obwodu donieckiego. Rosyjska agencja Interfax poinformowała, że strażacy ugasili pożar terminalu morskiego w Kraju Krasnodarskim. W akcji brało udział ponad 130 strażaków.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że zestrzelono cztery drony, które zmierzały w kierunku stolicy Rosji.

Rosja. Utrudnienia na wielu lotniskach. Port Żukowskij zamknięty

Federalna Agencja Transportu Lotniczego (Rosawiacja) przekazała, że podmoskiewski port lotniczy Żukorwskij został zamknięty, a lotnisko Domodiedowo w Moskwie "działa w porozumieniu z odpowiednimi władzami". Podkreślono, że mogą nastąpić zmiany w rozkładzie lotów.

"Wcześniej informowano o wprowadzeniu tymczasowych ograniczeń w przylotach i odlotach samolotów na lotniskach w Kostromie, Niżnym Nowogrodzie, Jarosławiu, Kałudze i Tambowie" - czytamy.

W nocy z soboty na niedzielę wojska rosyjskie atakowały też Ukrainę. Według Sił Powietrznych tego kraju okupanci użyli w atakach 98 dronów, z czego 91 zostało strąconych lub unieszkodliwionych środkami walki elektronicznej. Siedem bezzałogowców trafiło w cele w sześciu miejscach - przekazano w komunikacie.