Zbigniew Parafianowicz w "Politycznym WF-ie z gościem". Oglądaj od 11:00

Polska

Dlaczego Polska ma kłopot z Zełenskim? Skąd biorą się brunatne tendencje w ukraińskim wojsku? I czy polski biznes odbuduje Ukrainę, a może ukraińskie firmy wkroczą do Polski? O tym ze Zbigniewem Parafianowiczem, dziennikarzem WP i autorem książki "Kłopot z Zełenskim", porozmawiają Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w "Politycznym WF-ie z gościem". Zapraszamy o 11:00 na polsatnews.pl i do Polsat News.

Trzech mężczyzn siedzi przy okrągłym stole w studiu telewizyjnym. Na ekranie widnieje logo programu "Polityczny WF".
Polsat News
Zbigniew Parafianowicz w "Politycznym WF-ie z gościem"

Poprzednie odcinki "Politycznego WF-u z gościem" znajdziesz tutaj.

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wka / polsatnews.pl / Polsat News
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MARCIN FIJOŁEKPIOTR WITWICKIPOLITYCZNY WF Z GOŚCIEMPOLSKAZBIGNIEW PARAFIANOWICZ

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