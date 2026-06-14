Dlaczego Polska ma kłopot z Zełenskim? Skąd biorą się brunatne tendencje w ukraińskim wojsku? I czy polski biznes odbuduje Ukrainę, a może ukraińskie firmy wkroczą do Polski? O tym ze Zbigniewem Parafianowiczem, dziennikarzem WP i autorem książki "Kłopot z Zełenskim", porozmawiają Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w "Politycznym WF-ie z gościem". Zapraszamy o 11:00 na polsatnews.pl i do Polsat News.