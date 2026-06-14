Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert I stopnia przed burzami dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego oraz części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Prognozowane są tam burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu do 15 mm, a miejscami do około 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie może wystąpić grad. Alert potrwa do godz. 23 w niedzielę.

Ponadto do godz. 20 w niedzielę aktywne pozostają ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami, które obejmują częściowo województwo pomorskie i zachodniopomorskie. Na tych terenach prognozowane są opady deszczu do 45 mm, którym towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h; możliwy jest też drobny grad.

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W części województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego obowiązują również ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wezbraniami wód.

"W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w tym także o charakterze burzowym, przewiduje się wzrosty stanu wody w rzekach, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach, zwłaszcza w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia" - podał Instytut.

Ostrzeżenia hydrologiczne na tych terenach potrwają do godz. 21 w niedzielę, a od godz. 7 rano w poniedziałek zaczną tam obowiązywać również alerty I stopnia przed silnym wiatrem.

Alerty przed silnym wiatrem pozostaną w mocy do godz. 19 w poniedziałek. Prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, a w porywach do 75 km/h - z zachodu.

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Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia jest najniższe w trzystopniowej skali. Przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym możliwe jest ich lokalne krótkotrwałe osiągnięcie bądź przekroczenie.