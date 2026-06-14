W trakcie remontu odkryto ludzkie szczątki. Prokuratura bada sprawę

Podczas prac remontowych przy ul. Wilczy Młyn w Poznaniu znaleziono ludzkie szczątki - poinformowała w niedzielę mł. asp. Anna Klój z biura prasowego wielkopolskiej policji. O sprawie powiadomiono prokuratora, kości zostały zabezpieczone do dalszych badań.

Policjantka przekazała, że zgłoszenie, z którego wynikało, że przy ulicy Wilczy Młyn "podczas prac remontowych na ulicy znaleziono liczne kości pochodzenia ludzkiego", wpłynęło do policjantów w sobotę wieczorem.

Poznań. Znaleziono ludzkie szczątki podczas prac remontowych. Trwa dochodzenie

Dodała, że na miejscu pracowali policjanci. Przeprowadzono tam czynności m.in. wraz z antropologiem i technikiem kryminalistycznym.

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"O całej sprawie powiadomiono też prokuratora, którego decyzją te kości zostały zabezpieczone do Zakładu Medycyny Sądowej do dalszych badań" – podała.