"Złożyłem prezydentowi Trumpowi życzenia z okazji urodzin i dość szczegółowo omówiliśmy wiele kluczowych kwestii wśród nich oczywiście sprawę pokoju" - powiadomił Zełenski na platformach społecznościowych.

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"Życzyłem prezydentowi Trumpowi sukcesów, przede wszystkim w jego wysiłkach na rzecz zakończenia wojny Rosji przeciw Ukrainie. Podziękowałem mu również za całe wsparcie, jakiego Ameryka udziela Ukrainie. Ważne jest, że z wdzięcznością pamiętamy każdy krok tej pomocy - od systemów Javelin po Patrioty" - dodał.

Trump rozmawiał z Zełenskim. Ukraiński prezydent o szczegółach

Ukraiński prezydent ujawnił, że tematem rozmowy było przybliżenie pokoju. Przekazał, że poinformował Trumpa o sytuacji na froncie oraz o tym, jak wzmocniły się pozycje jego armii. Inne źródła przekazały również, że w trakcie połączenia rozmawiano też o niedawnych atakach na rosyjskie rafinerie.

"Uzgodniliśmy, że szerzej omówimy te kwestie podczas naszego spotkania na szczycie G7. Mamy kilka dobrych pomysłów, które mogą pomóc przybliżyć pokój i chronić życie" - oświadczył Zełenski.

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O rozmowie poinformował wcześniej doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn. "Wyszła dosyć merytoryczna rozmowa o wszystkim - od życzeń z okazji dnia urodzin (Trumpa) do dyplomacji i wojny/pokoju" - przekazał Łytwyn w rozmowie z dziennikarzami.

Według doradcy Zełenskiego rozmowa trwała "30-35 minut, może trochę dłużej".

Rosja. Putin również odbył rozmowę z Trumpem

Rosyjska agencja RIA, powołując się na współpracownika prezydenta Rosji, przekazała, że Putin również rozmawiał z Trumpem.

- Rozmowa była przyjazna i szczera. Trwała około godziny. Jeśli chcecie znać dokładny czas, to trwało dokładnie 55 minut - powiedział Jurij Uszakow pracownikom rosyjskich mediów. Urzędnik potwierdził również, że Putin złożył Trumpowi życzenia z okazji jego 80. urodzin.

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- Przywódcy, oczywiście, omówili również kluczowe kwestie związane z obecną sytuacją międzynarodową, rozwojem dwustronnych stosunków rosyjsko-amerykańskich oraz ewentualnymi kontaktami między przedstawicielami obu stron - dodał współpracownik Putina.