"Znaleźliśmy się w niezwykle smutnej sytuacji, zginęło co najmniej trzech obywateli Czech w wyniku zderzenia jachtu z katamaranem w Chorwacji" - powiedział agencji AFP rzecznik czeskiego MSZ.

"Konsul czeski jest na miejscu" - poinformował rzecznik Adam Corgo, składając kondolencje rodzinom ofiar.

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Do wypadku doszło na wodach między wyspami Solta i Brač, kiedy "statek pasażerski obsługiwany przez prywatną firmę krajową zderzył się z żaglówką pod banderą francuską, która następnie zatonęła" - poinformowało wcześniej chorwackie ministerstwo gospodarki morskiej i transportu.

Tragedia w Chorwacji. Trzy osoby nie żyją, jedna zaginiona

Na pokładzie statku pasażerskiego znajdowało się 118 pasażerów i siedmiu członków załogi, a na żaglówce osiem osób, z których trzy zginęły, dodano w oświadczeniu. Jedna osoba wypadła za burtę i zostaje uznana za zaginioną, a pozostałe cztery zostały uratowane z morza.

Chorwacki premier Andrej Plenković złożył kondolencje rodzinom ofiar oraz swojemu czeskiemu odpowiednikowi Andrejowi Babišowi. "Wciąż trwają intensywne poszukiwania jednej osoby" - przekazał na platformie X.

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Podwodny dron chorwackiej marynarki wojennej zlokalizował zatopiony żaglowiec na głębokości ponad 50 metrów (164 stóp), a zaginiona osoba prawdopodobnie nadal przebywa w środku, powiedział kapitan portu w Splicie Željko Kustera państwowej stacji telewizyjnej HRT.

Wydobycie wraku jachtu rozpocznie się w poniedziałek

Akcja wydobycia żaglowca rozpocznie się w poniedziałek rano, powiedział, nazywając wypadek "ogromną tragedią".

Według szpitala w Splicie, trzech rannych obywateli Czech odniosło lekkie obrażenia, a jeden nadal przebywa w szpitalu z poważnymi urazami kręgosłupa.

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Nikt na pokładzie katamaranu nie odniósł obrażeń. Lokalne służby wyjaśniają obecnie przyczyny tragedii.