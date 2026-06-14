Gośćmi Bogdana Rymanowskiego w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii" będą: Zbigniew Konwiński (KO), Joanna Wicha (Lewica), Adam Andruszkiewicz (Kancelaria Prezydenta), Piotr Zgorzelski (PSL), Radosław Fogiel (PiS) oraz Wojciech Machulski (Konfederacja). Transmisja na polsatnews.pl, w Interii oraz Polsat News od godz. 9:55.