"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj od 9:55

Polska

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii" będą: Zbigniew Konwiński (KO), Joanna Wicha (Lewica), Adam Andruszkiewicz (Kancelaria Prezydenta), Piotr Zgorzelski (PSL), Radosław Fogiel (PiS) oraz Wojciech Machulski (Konfederacja). Transmisja na polsatnews.pl, w Interii oraz Polsat News od godz. 9:55.

Mężczyzna prowadzący program w studiu telewizyjnym Polsat News
Polsat News
Bogdan Rymanowski zaprasza na "Śniadanie Rymanowskiego"

Poprzednie odcinki "Śniadania Rymanowskiego" dostępne są tutaj.

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wka / polsatnews.pl / Polsat News
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