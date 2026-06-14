Samochód z Czarnkiem brał udział w kolizji. "Kierowca przyznał się do winy"

Polska

"Doszło do kolizji drogowej z udziałem samochodu, którym poruszał się kandydat na premiera prof. Przemysław Czarnek" - przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek. Jak dodał, Czarnek nie był kierowcą. "Do zdarzenia doszło z powodu wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę drugiego samochodu" - wyjaśnił rzecznik. Lokalna policja potwierdziła Polsat News, że doszło do kolizji.

Przemysław Czarnek podczas przemówienia, ubrany w ciemny garnitur i czerwony krawat.
PAP/Tomasz Wojtasik
Auto, w którym jechał Przemysław Czarnek, brało udział w kolizji drogowej

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował o zdarzeniu drogowym z udziałem auta, w którym jechał Przemysław Czarnek. Z komunikatu wynika, że samochód, którym poruszał się kandydat PiS na premiera brał udział w kolizji drogowej.


Bochenek podkreślił przy tym, że były minister edukacji i nauki nie był kierowcą pojazdu. "Do zdarzenia doszło z powodu wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę drugiego samochodu" - zaznaczył rzecznik PiS za pośrednictwem wpisu, który pojawił się na jego koncie na platformie X.


"Kierowca ten przyznał się do winy i przyjął mandat. Na szczęście nic poważnego nikomu się nie stało" - zakończył Bochenek.

Przemysław Czarnek podróżował autem, które brało udział w kolizji

Aspirant Karolina Gmach z Komendy Powiatowej Policji w Turku potwierdziła w rozmowie z Polsat News, że do wypadku doszło o godzinie 17.15 na drodze krajowej nr 72 w okolicach miejscowości Smulsko.

 

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Z relacji przedstawicielki policji wynika, że w samochód, którym podróżował Przemysław Czarnek, wjechał Opel Corsa, którym kierował 19-latek. Tak jak informował Bochenek, młody kierowca nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi, w którym podróżował były minister.


Gmach dodała, że w wyniku zdarzenia pasażerka samochodu, który spowodował wypadek, trafiła do szpitala. Z Przemysławem Czarnkiem podróżowały z kolei cztery osoby. Jedna z nich otrzymała pomoc medyczną na miejscu. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

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Michał Blus / polsatnews.pl
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