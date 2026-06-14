Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych przekazał w komunikacie, że pilot F/A-18 Hornet wykonywał rutynowy lot. Maszyna rozbiła się w sobotę około południa czasu miejscowego 90 km od Seattle.

USA. Rozbił się myśliwiec F/A-18. Doszło do pożaru lasu

Samolot spadł na zalesione wzgórzę w pobliżu jeziora Rimrock w stanie Waszyngton. W wyniku wypadku doszło do pożaru lasu. W akcji gaśniczej brały udział śmigłowce. Straż pożarna w Naches ewakuowała uczestników pobliskiego obozu.

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Pilot zdążył się katapultować. Został odnaleziony przez służby w przełęczy górskiej i z lekkimi obrażeniami trafił do szpitala.

Trwa dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy. Korpus Piechoty Morskiej USA nie ujawnił szczegółów dotychczasowych ustaleń.

Stan Waszyngton. Kolejna katastrofa myśliwca marines

W październiku 2024 roku w tym samym rejonie również doszło do katastrofy F/A-18 Hornet należącego do marines. Wtedy pilotom nie udało się katapultować - obaj zginęli.

Miejsca obu zdarzeń dzieli około 20 km.