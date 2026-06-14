Rozbił się amerykański myśliwiec. To miał być rutynowy lot

Świat

Myśliwiec F/A-18 Hornet rozbił się kilkadziesiąt kilometrów od Seattle, w stanie Waszyngton. Wojskowa maszyna spadła w górzystym i zalesionym terenie, wywołując pożar. Służby ewakuowały uczestników pobliskiego obozu. Pilot się katapultował.

Samolot wojskowy Korpusu Piechoty Morskiej USA w locie na tle błękitnego nieba z chmurami, w zbliżeniu widok lasu i mniejszego samolotu.
commons.wikimedia/LCPL JOHN MCGARITY, USMC/Facebook Fire Department
Samolot bojowy F/A-18 Hornet Korpusu Piechoty Morskiej USA rozbił się w stanie Waszyngton

Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych przekazał w komunikacie, że pilot F/A-18 Hornet wykonywał rutynowy lot. Maszyna rozbiła się w sobotę około południa czasu miejscowego 90 km od Seattle.

USA. Rozbił się myśliwiec F/A-18. Doszło do pożaru lasu

Samolot spadł na zalesione wzgórzę w pobliżu jeziora Rimrock w stanie Waszyngton. W wyniku wypadku doszło do pożaru lasu. W akcji gaśniczej brały udział śmigłowce. Straż pożarna w Naches ewakuowała uczestników pobliskiego obozu.

 

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Pilot zdążył się katapultować. Został odnaleziony przez służby w przełęczy górskiej i z lekkimi obrażeniami trafił do szpitala

 

Trwa dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy. Korpus Piechoty Morskiej USA nie ujawnił szczegółów dotychczasowych ustaleń. 

Stan Waszyngton. Kolejna katastrofa myśliwca marines

W październiku 2024 roku w tym samym rejonie również doszło do katastrofy F/A-18 Hornet należącego do marines. Wtedy pilotom nie udało się katapultować - obaj zginęli. 

 

Miejsca obu zdarzeń dzieli około 20 km. 

Artur Pokorski / wka / polsatnews.pl
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