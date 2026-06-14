- Polska retoryka dotycząca roszczeń wobec rosyjskich nieruchomości dyplomatycznych jest powszechnie znana. Jeśli dojdzie do jakichkolwiek ataków na rosyjskie obiekty w Polsce, w tym na budynek Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku, strona rosyjska będzie zmuszona do podjęcia dość bolesnych działań odwetowych - powiedział Aleksiej Klimow cytowany przez propagandową kremlowską agencję RIA Novosti.

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Urzędnik w swojej wypowiedzi stwierdził, że budynek nieczynnego konsulatu przy ul. Batorego w Gdańsku stał się własnością Rosjan długo przed tym, jak po II wojnie światowej miasto "stało się częścią odrodzonego przy pomocy ZSRR państwa polskiego".

Awantura o rosyjski konsulat w Gdańsku

19 listopada 2025 roku szef polskiej dyplomacji poinformował, że cofnął zgodę na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku w odpowiedzi na rosyjskie akty dywersji wymierzone w linie kolejowe w Polsce. Zgodnie z informacjami MSZ do północy 23 grudnia br. konsulat musiał zostać zamknięty, a jego pracownicy mieli opuścić terytorium Polski.

Rosjanie nie zamierzali jednak oddać budynku. Władze Gdańska próbowały bezskutecznie wejść do środka, ale placówka została zaryglowana od środka.

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W odpowiedzi na działania strony polskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji 27 listopada wezwało na rozmowę polskiego ambasadora Krzysztofa Krajewskiego i poinformowało o zamknięciu 30 grudnia Konsulatu Generalnego RP w Irkucku.