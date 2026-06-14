Porozumienie pokojowe na Bliskim Wschodzie. Donald Trump potwierdza

Świat

USA i Iran zawarły porozumienie pokojowe - poinformował premier Pakistanu Shehbaz Sharif. "Obie strony zadeklarowały natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie" - przekazał. Te doniesienia potwierdził też Donald Trump za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Donald Trump gestykuluje podczas przemówienia.
Donald Trump ogłosił podpisanie umowy z Iranem

"Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich! Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia Cieśniny Ormuz i jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych. Okręty Świata, uruchomcie silniki. Niech ropa popłynie" - napisał Donald Trump na swojej platformie Truth Social.

 

Władze Pakistanu, które pełnią rolę mediatora w tym konflikcie, przekazały, że oficjalna ceremonia podpisania umowy odbędzie się 19 czerwca w Szwajcarii.

 

ZOBACZ: USA wznawiają produkcję MSFV. 65 nowych wozów dla Ukrainy, znamy datę

 

"Po zawarciu umowy mediatorzy zorganizują w tym tygodniu serię spotkań. Te dyskusje przedwdrożeniowe położą fundamenty pod rozmowy techniczne i oficjalną ceremonię podpisania umowy" - wyjaśnił premier Pakistanu na platformie X.

Iran potwierdził przełom w rozmowach z USA

Agencja Reutera podała, że informacja o zawarciu porozumienia została przekazana również przez irańską telewizję państwową. W swoim komunikacie stwierdziła ona, że "Iran zmusił USA" do zaakceptowania umowy.


Z informacji przekazywanych wcześniej przez Biały Dom wynika, że wstępne porozumienie (memorandum of understanding) ma trwać 60 dni, podczas których strony mają podjąć rozmowy na temat szczegółów m.in. irańskiego programu atomowego.

 

ZOBACZ: Co zawiera porozumienie USA - Iran? Media dotarły do szczegółów

 

Agencja Reutera dotarła w sobotę do wysokiego rangą irańskiego urzędnika, który przekazał, że "ostateczny projekt memorandum o porozumieniu z USA obejmuje szereg kwestii".

 

Według jego przekazu w ramach finalizacji negocjacji Iran natychmiast otworzy cieśninę Ormuz dla wszystkich statków handlowych, a Amerykanie zniosą blokadę morską irańskich portów. 

Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
Czytaj więcej
IRANŚWIATUSA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 