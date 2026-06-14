"Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich! Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia Cieśniny Ormuz i jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych. Okręty Świata, uruchomcie silniki. Niech ropa popłynie" - napisał Donald Trump na swojej platformie Truth Social.

Władze Pakistanu, które pełnią rolę mediatora w tym konflikcie, przekazały, że oficjalna ceremonia podpisania umowy odbędzie się 19 czerwca w Szwajcarii.

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"Po zawarciu umowy mediatorzy zorganizują w tym tygodniu serię spotkań. Te dyskusje przedwdrożeniowe położą fundamenty pod rozmowy techniczne i oficjalną ceremonię podpisania umowy" - wyjaśnił premier Pakistanu na platformie X.

Iran potwierdził przełom w rozmowach z USA

Agencja Reutera podała, że informacja o zawarciu porozumienia została przekazana również przez irańską telewizję państwową. W swoim komunikacie stwierdziła ona, że "Iran zmusił USA" do zaakceptowania umowy.



Z informacji przekazywanych wcześniej przez Biały Dom wynika, że wstępne porozumienie (memorandum of understanding) ma trwać 60 dni, podczas których strony mają podjąć rozmowy na temat szczegółów m.in. irańskiego programu atomowego.

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Agencja Reutera dotarła w sobotę do wysokiego rangą irańskiego urzędnika, który przekazał, że "ostateczny projekt memorandum o porozumieniu z USA obejmuje szereg kwestii".

Według jego przekazu w ramach finalizacji negocjacji Iran natychmiast otworzy cieśninę Ormuz dla wszystkich statków handlowych, a Amerykanie zniosą blokadę morską irańskich portów.