Od niedzieli 14 czerwca obowiązuje letni rozkład jazdy pociągów. Oznacza to, że zmienić się mogą dotychczasowe godziny odjazdów składów dalekobieżnych oraz regionalnych. Przewoźnicy przygotowali też nową ofertę, w tym PKP Intercity. "Tego lata podróżni mają do dyspozycji rekordową ofertę - nawet 560 połączeń każdego dnia, czyli o 46 więcej niż podczas ubiegłorocznych wakacji" - podał państwowy przewoźnik.

Jak czytamy w komunikacie spółki, "w nowym rozkładzie zwiększyliśmy liczbę połączeń do najpopularniejszych miejscowości turystycznych nad morzem, na Mazurach i w górach". "Na tory wyjechały także pociągi sezonowe, a wiele relacji zostało wydłużonych, by jeszcze łatwiej dotrzeć do wakacyjnych destynacji" - podkreśliło PKP Intercity.

Wakacyjny rozkład PKP Intercity. Nowe trasy Pendolino

Jedną z najważniejszych nowości w sezonie wakacyjnym będzie bezpośrednie połączenie Express InterCity Premium z Bielska-Białej do Ustki. Pojawienie się pierwszy raz Pendolino w tym nadmorskim mieście jest skutkiem wydłużenia dotychczasowej relacji pociągu do i z Gdyni.

Do Ustki pociąg będzie przyjeżdżał o godz. 20:21, a w drogę powrotną wyruszy o godz. 7:23. Czas przejazdu między Warszawą Centralną a Ustką wyniesie poniżej pięciu godzin - dokładnie 4 godziny i 51 minut.

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Latem pasażerowie będą mogli skorzystać także z drugiej pary pociągów EIP do Kołobrzegu. Dodatkowe Pendolino wyruszy z Zakopanego o godz. 8:31 i dotrze do stacji docelowej o godz. 19:27. Po drodze zatrzyma się m.in. w Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Gdyni. W drogę powrotną skład pojedzie o godz. 8:47, docierając do Krakowa o godz. 17:32.

W okresie wakacyjnym Pendolino pojedzie również w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia - obecnie to połączenie jest realizowane między Warszawą a Szczecinem. Pierwszy kurs do nadmorskiego kurortu zaplanowano na 26 czerwca. Pociąg wyruszy ze stolicy o godz. 16:00 i dotrze na miejsce o godz. 21:28. W drogę powrotną ze Świnoujścia pojedzie o godz. 6:26, a do Warszawy dojedzie o godz. 11:59.

Pociągiem nad morze. Nowe połączenia na Hel i do Kołobrzegu

Wśród nowych pociągów obsługujących nadbałtyckie miejscowości znajdą się niedzielny EIC Morena z Gdyni do Warszawy oraz weekendowy IC Promenada z Wrocławia do Kołobrzegu, zatrzymujący się po drodze m.in. w Poznaniu. Natomiast EIC Posejdon będzie kursował z Krakowa do Kołobrzegu - w ubiegłe lato pociąg rozpoczynał trasę w Warszawie.

Każdego dnia w wakacje w Trójmieście zatrzymywać się będzie 114 pociągów PKP Intercity. W czasie długich weekendów i szczytów przewozowych liczba ta wzrośnie do 122 pociągów na dobę.

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PKP Intercity przygotowało także połączenia na Hel. Nowością będzie EIC Neptun, który pojedzie z Krakowa przez Warszawę. Jak co roku ze stolicy wyruszy EIC Jantar, zatrzymując się po drodze m.in. w Trójmieście, Władysławowie, Jastarni i Juracie.

Wśród połączeń ekonomicznych na Hel znajdą się:

TLK Wydmy w relacji Bohumin - Hel, przez m.in. Katowice;

w relacji Bohumin - Hel, przez m.in. Katowice; TLK Korsarz w relacji Kraków - Hel, przez m.in. Łódź i Toruń;

w relacji Kraków - Hel, przez m.in. Łódź i Toruń; IC Artus w relacji Bielsko-Biała Główna - Hel, przez m.in. Wrocław i Poznań;

w relacji Bielsko-Biała Główna - Hel, przez m.in. Wrocław i Poznań; IC Żeglarz w relacji Hel - Łódź Fabryczna, przez Warszawę.

W związku z pracami modernizacyjnymi na odcinku Łeba - Lębork uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa dla pięciu par pociągów. Dwie pary autobusów będą skomunikowane z pociągami Pendolino w Lęborku.

Więcej pociągów na Podlasie, Warmię i Mazury

W czerwcu mieszkańcy Łomży po raz pierwszy od ponad 30 lat będą mogli wyruszyć w podróż koleją. Oprócz czterech par pociągów Polregio do Białegostoku i Ostrołęki do ich dyspozycji będą pociągi kursujące na trasie Białystok - Olsztyn - Białystok: IC Omulew oraz IC Orzyc.

Z rekordowej liczby połączeń skorzystają też pasażerowie na linii Olsztyn - Giżycko - Białystok. W wakacje będą mieli do dyspozycji sześć połączeń. To trzy razy więcej niż obecnie, gdy kursują tam dwa pociągi. Poza obecnymi składami IC Rybak i TLK Biebrza pasażerowie będą mogli skorzystać z dodatkowych połączeń:

IC Mamry z Wrocławia, wydłużony o odcinek Olsztyn - Białystok przez Giżycko;

z Wrocławia, wydłużony o odcinek Olsztyn - Białystok przez Giżycko; IC Niegocin z Wrocławia, wydłużony o odcinek Olsztyn - Białystok przez Giżycko;

z Wrocławia, wydłużony o odcinek Olsztyn - Białystok przez Giżycko; IC Ukiel z Poznania, wydłużony o odcinek Olsztyn - Białystok przez Giżycko;

z Poznania, wydłużony o odcinek Olsztyn - Białystok przez Giżycko; IC Słowacki z Wrocławia, wydłużony o odcinek Olsztyn - Giżycko.

Dzięki wykorzystaniu parametrów zmodernizowanego i zelektryfikowanego odcinka Ełk - Korsze pociągi prowadzone lokomotywą EU160 będą kursować na odcinku Białystok - Olsztyn z prędkością do 160 km/h. Pozwoli to skrócić czas przejazdu o ponad 15 minut.

Szybciej będzie można dojechać także z Ełku do Olsztyna. Czas przejazdu skróci się o 13 minut - z 1 godziny i 51 minut do 1 godziny i 38 minut. Podróż z Giżycka do Olsztyna będzie krótsza o 12 minut i potrwa 1 godzinę i 14 minut zamiast 1 godziny i 26 minut. Nowością na sezon letni będzie również IC Stańczyk, który pojedzie z Pisza przez Olsztyn i Trójmiasto do Szczecina.

Dodatkowe pociągi do Zakopanego i nowe połączenie do Pragi

W sezonie letnim do Zakopanego pojadą dwa dodatkowe pociągi kategorii ekonomicznej: TLK Kozica z Poznania i TLK Małopolska z Trójmiasta. Ich relacje zostaną wydłużone z Krakowa do Zakopanego. Częściej kursować będzie także TLK Planty. Pociąg, który obecnie jeździ weekendowo na trasie Kraków - Wrocław przez Rybnik, latem będzie kursował codziennie.

Od 21 lipca pociągi IC San i IC Witos, kursujące na trasie Warszawa - Przemyśl - Warszawa, wrócą na trasę przez Rzeszów. Dzięki temu czas przejazdu na odcinku Warszawa Centralna - Rzeszów skróci się do 3 godzin i 40 minut.

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Nowością dla mieszkańców Krakowa będzie międzynarodowe połączenie IC Olza do Pragi. Pociąg zatrzyma się m.in. na stacjach Oświęcim, Czechowice-Dziedzice, Zebrzydowice i Bohumin. Będzie to czwarta para połączeń PKP Intercity ze stolicy Małopolski do stolicy Czech.

Od 26 czerwca na tory powróci popularny Adriatic Express do Rijeki w Chorwacji. W tegoroczne wakacje pociąg będzie kursował do końca sierpnia sześć razy w tygodniu. To więcej niż w ubiegłe lato, gdy skład jeździł cztery razy tygodniowo. W drodze do stacji docelowej pociąg przejedzie przez Czechy, Austrię i Słowenię.

Ponadto przewoźnik uruchomi wagon do Kopru, największego miasta słoweńskiego wybrzeża. Na stacji w Lublanie od pociągu Adriatic Express zostanie odłączona grupa wagonów, która pojedzie bezpośrednio właśnie do Kopru, skąd niedaleko jest do włoskiego Triestu.

Co na regionalnej kolei? Zmiany w rozkładzie jazdy Polregio

Z kolei najważniejsze zmiany w letnim rozkładzie Polregio obejmują powrót połączeń nad Bałtyk - z Torunia, Zielonej Góry i Poznania ruszą sezonowe pociągi do Kołobrzegu i Świnoujścia. Wzrośnie też liczba kursów na trasie Gdynia – Hel, a także do Mielna, Darłowa i Kamienia Pomorskiego.

Powrócą ponadto połączenia Polregio między Nowym Sączem a Marcinkowicami oraz na trasie Somonino – Kartuzy. Nowe weekendowe połączenia zyskają mieszkańcy Bydgoszczy - do Ciechocinka oraz Zielonej Góry - do Łagowa.

Lubelskie i Podkarpackie zyskają też połączenia Polregio łączące m.in. Lublin, Zamość, Rzeszów, Sandomierz, Bełżec i Jarosław, a Chełm zyska pociągi do Włodawy. Ponadto pociąg z Wrocławia do stacji Wisła Głębce pojedzie codziennie, trasa Kielce – Włoszczowa zostanie wydłużona do Częstochowy, a między Korszami a Ełkiem przybędą dodatkowe pary pociągów.

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mbd/wka / polsatnews.pl / PAP