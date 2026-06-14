Pierwszy oficjalny komunikat na temat obecności niedźwiedzia pojawił się w sobotę na profilu Zarządu Miasta Ryglice w mediach społecznościowych. Zaapelowano w nim do mieszkańców o zachowanie ostrożności.

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"Otrzymaliśmy zgłoszenie o prawdopodobnym zauważeniu niedźwiedzia w rejonie ul. Wyrwy w Ryglicach. Zwierzę miało udać się w kierunku Brzezinek. O zdarzeniu zostały poinformowane odpowiednie służby, które będą monitorować sytuację. Prosimy jednak o zachowanie ostrożności" - czytamy.

Samotny niedźwiedź w okolicach Tarnowa. Apel władz o ostrożność

Informacje o samotnym drapieżniku przekazał władzom gminy przestraszony mieszkaniec, który twierdził, że widział zwierzę około 100 metrów od jego posiadłości, która znajduje się na obrzeżach miasteczka.

- Niedźwiedź wychodził z lasu w sposób leniwy, spokojny. Było to ok. godziny 21. Siedząc na tarasie z małżonką zobaczyłem, że coś się wyłania z lasu. Okazało się, że to niedźwiedź. Oddalił się w kierunku wysokiej trawy. Nie było czasu, ani głowy na to, aby chwycić telefon i zrobić zdjęcie. Zresztą była już szarówka - mówił Sławomir Kupiec z Ryglic cytowany przez wp.pl.

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Problem jest znany przez lokalnych myśliwych i przyrodników. Mówią oni, że niedźwiedź ten jest samotnym osobnikiem, który oddalił się od terenów, na których naturalnie bytuje.

Wędrujący niedźwiedź to najprawdopodobniej samotny samiec

"Niedźwiedź wydaje charakterystyczne dźwięki porykując, co świadczy, że jest w okresie rui, a to z kolei może skutkować większą agresywnością dla otoczenia" - napisał w mediach społecznościowych Grzegorz Gotfryd, wójt Szerzyn.

Okres godowy niedźwiedzi trwa od maja do lipca. w okresie tym samce pokonują duże odległości w poszukiwaniu samic. Stają się też bardziej agresywne.