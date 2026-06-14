- Musimy być przygotowani. Musimy być gotowi do walki – powiedział szef niemieckiej armii generał broni Christian Freuding podczas targów lotniczych ILA w Berlinie w rozmowie z portalem Politico.

Wojskowy stwierdził, że wśród sojuszników panuje powszechna zgoda co do tego, że Rosja może zaatakować terytorium NATO jeszcze przed końcem tej dekady. - Rok 2029 nie jest terminem wyznaczonym przez Niemcy. To ustalenia wywiadu uzgodnione przez NATO - powiedział gen. Freuding.

- Wszystkie 32 państwa członkowskie NATO zgadzają się, że Rosja może mieć zdolność do inwazji na kraj partnerski NATO w 2029 roku - wyjaśnił generał.

Gen. Freuding ostrzegł jednak, że Rosja może podjąć działania jeszcze wcześniej, mimo że wojna na Ukrainie wkracza już w piąty rok i mimo ogromnych strat w żołnierzach i sprzęcie.

"Niemcy muszą przygotować się na rosyjski atak do 2029 roku". Niemiecki generał ostrzega

Wypowiedź Freudinga pojawiła się w momencie, w którym również i europejscy urzędnicy zajmujący się obronnością ostrzegają, że Rosja może w ciągu najbliższych kilku lat odbudować siłę militarną na tyle, by stanowić bezpośrednie zagrożenie konwencjonalne dla terytorium NATO.

Jak zaznacza portal, dla specjalistów ds. obrony rok 2029 stał się punktem odniesienia, w którym Europa musi pilnie wypełnić luki w gotowości bojowej, produkcji i zdolnościach wojskowych.

ZOBACZ: "Atak z terytorium Białorusi na państwo NATO". Ukraiński wywiad dotarł do planów Moskwy

Wypowiedź generała to kolejny przykład rosnących obaw, że Moskwa może przetestować sojusz, w trakcie gdy Europa wciąż się zbroi - oceniono.

Portal dodał, że ta potrzeba kształtuje również niemiecką debatę na temat zakupów broni i zdolności przemysłu obronnego. Ponadto oceniono, że Berlin zrobił już wiele, aby przyspieszyć zakupy, a przemysł zwiększył swoje moce produkcyjne.