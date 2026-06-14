Karol Nawrocki zaczyna wizytę w USA. Będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem
Prezydent Karol Nawrocki przyleciał do USA. W Waszyngtonie spotka się z Donaldem Trumpem i weźmie udział w gali UFC Freedom 250 przy Białym Domu. W planach ma także rozmowy z amerykańskimi politykami oraz spotkania z Polonią.
Prezydent Polski Karol Nawrocki w sobotę wieczorem czasu miejscowego przybył do USA. W niedzielę na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta Donalda Trumpa weźmie udział w gali UFC Freedom 250 przy Białym Domu.
Jak poinformował w piątek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, prezydent w niedzielę spotka się z politykami, Polonią w Maryland i weźmie udział we mszy świętej.
Przydacz przekazał, że w Waszyngtonie Karol Nawrocki spotka się z prezydentem Trumpem. Dopytywany, czy prezydent RP będzie miał możliwość odbycia rozmowy "jeden na jeden" z amerykańskim przywódcą, podkreślił, że "będzie oczywiście kontakt, będzie rozmowa".
Karol Nawrocki spotka się z Donaldem Trumpem
Szef Biura Polityki Międzynarodowej powiedział, że prezydent Nawrocki będzie rozmawiał z Trumpem bezpośrednio "o zasadniczych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunkach dwustronnych i współpracy energetyczno-gospodarczej".
- A przypomnę, że poza tematyką gospodarczą, energetyczną czy politycznym dialogiem, najważniejsza jest oczywiście dla nas kwestia polityki bezpieczeństwa, obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski - podkreślił prezydencki minister. Jak dodał, w trakcie rozmowy poruszona zostanie również kwestia stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
ZOBACZ: Nawrocki leci na galę MMA z okazji urodzin Trumpa. Zabrał ze sobą zawodnika MMA
Wieczorem w niedzielę prezydent będzie uczestniczył w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250, upamiętniającej 250. rocznicę powstania USA i organizowanej w dzień 80. urodzin Donalda Trumpa.
W poniedziałek natomiast prezydent będzie rozmawiał na Kapitolu z liderem większości w Senacie Johnem Thunem. Następnego dnia prezydent spotka się z Polonią w Centrum Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie.Czytaj więcej