"Jest problem". Prezydent Karol Nawrocki o antyamerykańskiej narracji w rządzie
Jest problem z antyamerykańską narracją wielu ważnych polityków w Polsce, w tym polskiego rządu - stwierdził Karol Nawrocki. Prezydent przekonuje, że istnieje także kolejny problem, tym razem "z egzekwowaniem tego, co na najwyższym poziomie politycznym, ustali z prezydentem Trumpem".
Prezydent Karol Nawrocki jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Przed wieczorną uroczystością w Waszyngtonie, uczestniczył we mszy w polskim kościele w Silver Spring w stanie Maryland.
Prezydent odpowiedział także na pytania dziennikarzy o możliwe tematy poruszone w rozmowie z prezydentem USA.
- Naszym celem strategicznym jest stała obecność wojsk USA w Polsce. Gdy była taka niepotrzebna nerwowość, niestety podnoszona przez niektórych dziennikarzy, poznaliście państwo stabilność tych relacji. Podobnie ze szczytem G20. To jest w interesie Polski, by prezydent Polski miał dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych - powiedział Nawrocki.
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Prezydent powiedział, że przyjechał na 80. urodziny prezydenta Trumpa. - Więc chyba wszyscy rozumieją, że względy dobrego wychowania wymagają ode mnie tego, żebym najpierw złożył życzenia urodzinowe i z okazji 250. rocznicy uchwalenia deklaracji niepodległości. Każde nasze spotkanie jest dla mnie czasem, by rozmawiać o interesach Polski - powiedział.
- Donald Trump regularnie podkreśla, że Polska jest wzorowym sojusznikiem. Bardzo ceni naszą osobistą relację i naród polski - zapewnił Nawrocki.
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Prezydent deklarował, że Trumpa "nie trzeba szczególnie przekonywać (do dodatkowej obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce - red.). Jak państwo wiecie, jest często problem z antyamerykańską narracją wielu ważnych polityków w Polsce i polskiego rządu. Jest problem z egzekwowaniem tego, co na najwyższym szczeblu politycznym ustalę z Donaldem Trumpem - powiedział Nawrocki.
- Ja robię wszystko, co mogę. I to wychodzi dobrze - ocenił prezydent.
Nawrocki przekazał, że mogłoby to być "główne zadaniem dla polskich dziennikarzy dzisiaj". - Aby to, co udaje się dzięki doskonałym relacjom dwóch prezydentów ustalić na najwyższym poziomie politycznym, było realizowane przez rząd. Z tym mamy duże problemy, niestety - kontynuował.
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Nawrocki tłumaczył, że sojuszniczych relacji z USA "nie buduje się obrażaniem lidera Stanów Zjednoczonych". Jeden z dziennikarzy, zasugerował, że być może Nawrockiemu powinien towarzyszyć premier Donald Tusk bądź szef MSZ Radosław Sikorski.
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- Pan minister Sikorski musi sobie zdać sprawę z tego, że polityka, którą prowadzi i która jest wypadkową premiera Donalda Tuska i raczej przeszkadza, niż pomaga - odpowiedział. - Prezydent nie jest od tego, żeby ocieplać wizerunek premiera, czy marszałka - dodał Nawrocki.
- Zniszczyli relacje, które udało się naprawić. To dzięki mądrości narodowi polskiego, którzy wybrali prezydenta widzącego mocny kurs transatlantycki - dodał.